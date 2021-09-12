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Haberler Pazar Su altı mirası gün yüzüne çıkıyor

Su altı mirası gün yüzüne çıkıyor

Datça’daki su altı kazısında Osmanlı dönemine ait bir savaş gemisinin alıntılarına ulaşıldı.

Su altı mirası gün yüzüne çıkıyor

12.9.2021

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında bulunan Osmanlı savaş gemisine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen Osmanlı dönemine ait bir savaş gemisinin kalıntılarına ulaşıldı.

18. yüzyıla ait bir Osmanlı savaş gemisine ait olduğu düşünülen batıkta çok sayıda askeri mühimmat bulundu. Yaklaşık 24 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen batık geminin içerisinde, humbaralar (el bombası), tüfekler, mermiler, barutluklar, patlamış demir top gülleleri ve bir kılıca ulaşıldı. Ayrıca, gemi personelinin kullandığı pipolar, kaseler, tabaklar, tahta ve metal kaşıklar ile geminin mutfağına ait bakır kaplar ve kazanlar, alet kutusu ile seramik testi, amphora ve küp tarzı seramikler tespit edildi.

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