Çesme’nin yeni güzellik merkezi: Seren Killi

SAĞLIKLI güzelliğin adresi Seren Killi Beauty Center, Çeşme'de hizmet vermeye başladı. Seren Killi Beauty Center'in açılışı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapılırken, çok sayıda davetli açılışa katıldı. Çeşmelilerden yoğun ilgi gören törende açıklama yapan İşletme sahibi Seren Killi, "Sağlıklı güzelliğin adresi olarak geniş yelpazede kaliteli hizmet vereceğiz. Merkezimizde son teknoloji cihazlar ve alanında uzaman çalışma arkadaşlarımızla sektörde en iyisi olmaya hazırız" dedi.

MEMNUNİYET VE KALİTE

Açılışa özel kampanyalar hazırladıklarını belirten Seren Killi, "Güzellik merkezimizi tüm kadınların keşfetmesi için açılışa özel indirimli fiyatlarımızla hizmet veriyoruz. Bizimle tanıştıktan sonra başka bir yere gitmeyeceklerine eminiz. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Amacımız misafirlerimizin merkezimizden mutlu ayrılması. Kaliteli hizmet sunduğumuzdan emin olacağız. Bütün kadınlarımızı güzelliklerine bizimle güzellik katmaları için merkezimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, ailenin en genç temsilcisi Seren Killi'nin en büyük destekçisi olan babası Selim Killi, "Ailemiz üç kuşaktır iş hayatında. Seren ise ailemizin en genç girişimcisi. Seren'nin eğitimi ve yaratıcı kişiliği sayesinde başarılı bir alt yapısı var. Başarılı olacağından şüphem yok" dedi. Seren Killi Beauty'de, buz lazer epilasyon, medikal cilt bakımı, hydrafacial cilt bakımı, zayıflama, selülit masajı, G5, bölgesel zayıflama (B magic ), kalıcı fondaten, ölçülü kaş alımı, kalıcı makyaj, dudak renklandirme, kalıcı eyeliner ve diplenir, kıl tekniği kalıcı kaş, pudralama kalıcı kaş, saç ve kaş vitamini, kaş laminasyonu, kirpik lifting, leke onarımı, akne onarımı işlemleri kaliteli ve uzaman estetisyenler tarafından veriliyor.