Dizi izlerken tarih ve doğaya yolculuk

EL EMBARCADERO

Başrolünde La Casa de Papel'den Alvaro Morte'nin yer aldığı yapım beğenilse de çok büyük ses getirmedi ancak Valencia yakınlarındaki bir sahil kasabasından sunduğu manzaralarla birçok kişiyi etkiledi. Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan Albufera Lagünü'nün yakınlarında bulunan bu sahil kasabası, özellikle günbatımı ve gündoğumlarında eşsiz deniz manzaları sunuyor.

OUTLANDER

Diana Gabaldon'un aynı adlı roman dizisinden uyarlanan zamanda yolculuk temalı Outlander, 18. yüzyıl İskoçya'sında geçiyor. 2022'de altıncı sezonu yayınlanacak dizi, İskoçya'nın neredeyse tüm doğal ve tarihi güzelliklerini, büyüleyici mekanlarını gözler önüne seriyor. Ülkenin highlands olarak bilinen ünlü, yemyeşil, sisli tepelerini ve bataklıklarını zaten görüyoruz ancak birçoğu sarp kayalar üzerine kurulmuş tarihi kaleler izleyenleri ayrıca heyecanlandırıyor. Dizinin bazı bölümlerinin çekimleri de Prag ve Cape Town'da yapılmış.

PEAKY BLİNDERS

Şimdiye kadar yayınlanan beş sezonuyla çoktan gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizileri arasına adını yazdıran Peaky Blinders, 20. yüzyılın hemen başlarında, İngiltere'nin Birmingham şehrinde geçiyor ve Peaky Blinders isimli bir çetenin hikayesini anlatıyor. Peaky Blinders, bizi Birleşik Krallık'ın birçok tarihi mekanına götürüyor. Dizinin çekildiği yerler arasında Keighley & Worth Vadisi Demiryolu, Manchester'daki Victoria Hamamı, Jacobeth tarzı mimarisiyle ünlü bir 19. yüzyıl malikanesi olan Arley Hall, bugün meraklı izleyici kitlelerinin ziyaret edebileceği bir müzesi de olan ve işçilerin yaşaması için inşa edilmiş Victoria Dönemi kasabası Port Sunlight bulunuyor.

KİLLİNG EVE

Luke Jennings'in Villanelle roman serisinden uyarlanan Killing Eve, son dönemin en başarılı casusiyelerinden. Birçok casusiyede olduğu gibi birden fazla şehirde geçen dizide Paris, Berlin, Bükreş, Amsterdam gibi Avrupa'nın önemli turistik şehirlerinden bazılarına gidiyoruz. Üçüncü sezonda ise Barcelona ve ünlü modernist binası La Casa Ramos epey karşımıza çıkıyor.

GAME OF THRONES

Bu kült yapım, hikâyesiyle dünya çapında herkesi büyüledi. Ancak onun büyüleyici tarafı sadece hikâyesi değil aynı zamanda eşsiz mekanlarıydı. Game of Thrones, izleyenlere, Kuzey İrlanda ve Hırvatistan'dan muhteşem doğa ve tarihi mekan manzaraları sunuyordu. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan Dubronvik şehir surlarından birçok tarihi binasına kadar Game of Thrones'un pek çok sahnesinde karşımıza çıkmıştı. Dizinin İzlanda'da çekilen karlı dağ sahneleri ise bambaşka bir görsel şölendi.

EMİLY İN PARİS

Dizi şehir kültürü sevenler için büyüleyici mekanlar barındırıyor. Paris'te geçen ve çekilen dizi, şehrin en gözde mekanlarından bazılarını izleyicileriyle buluşturuyor. Bu mekanlar arasında inşası 1875 yılında tamamlanan ünlü opera binası Palais Garnier hemen dikkat çekiyor. Paris'in en ünlü yapılarından Lüksemburg Bahçeleri ve tarihi restoran Le Grand Véfour da Emily in Paris dizisinin büyüleyici mekanları arasında yer alıyor.

ATİYE

Üçüncü sezonuyla final yapan Atiye'de Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı sahalarından olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Şanlıurfa civarlarındaki Göbeklitepe'yi çok sık görüyoruz. Dünyanın bilinen en eski kült yapılar toplululuğu olan Göbeklitepe, Neolitik Çağ'dan kalma, çok eski bir saha. Buradaki dikilitaşlar ve kazılarda ortaya çıkarılan yapılar, tarih öncesi çağların araştırılmasında Göbeklitepe'yi çok kritik kılıyor.

DARK

Daha ilk sezonuyla kült yapımlar arasına adını yazdıran, üç sezonluk macerası ise geçen yıl sona eren Dark, gizem dolu hikayesi ve karmaşık, girift kurgusuyla gerilim severlerin popüler yapımlarından. Düppeler Ormanı'nda, ağaçlar arasında ilerleyen tren rayları; Postdam şehrindeki enfes, tarihi binasıyla Winden Akıl Hastanesi; Brandenburg'daki Lanke Kalesi; ürkütücü Winden Mağaraları ve 1921 Winden'ının çekimlerinin yapıldığı, tarihi yapısını korumuş Rehagen kasabası... Dark'ın ev sahipliği yaptığı bu mekanların hepsi Almanya'nın tarihinden ve kendine özgü mimarisinden örnekler sunuyor.

TOP OF THE LAKE

Robin Griffin (Elisabeth Moss) isimli bir dedektifin her sezon gizemli bir vakayı çözdüğü Top of the Lake, karakterleri ve hikayeleriyle olduğu kadar büyüleyici mekanlarıyla da klasik sayılabilecek bir yapım. Çekimleri Yeni Zelanda ve Avustralya'da yapılan Top of the Lake, bu iki komşu Okyanusya ülkesinin tüm doğal güzelliklerini seyircinin gözleri önüne seriyor.