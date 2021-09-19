Evde hobinize yer açın

ORGANİZASYON ÇÖZÜMLERİ

HOBİ köşenizde istediğiniz el işi tasarımları yaparken pek çok malzemeyle çalışacaksınız. Bunu yaparken işleri daha pratik hale getirmek için düzenleyicilerden yararlanabilirsiniz. Böylece çalışırken daha sistematik ilerleyebilirsiniz.

DÜZENLENEBİLİR RAF VE ÇEKMECELER

Öncelikle evinizde kullanmadığınız dolap içindeki raf ve çekmecelere organizatör yerleştirerek düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin kullandığınız çekmeceyi pek çok küçük göze ayırarak düğme, ataş, iğne gibi malzemeyi yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında geniş dolap içlerinde de askılar, seperatörler yerleştirerek büyük boyuttaki farklı malzemeleri düzenli tutabilirsiniz.

ASKILAR SİZİN İÇİN KURTARICI OLABİLİR

Dolap, çekmece ve hatta duvarlarda da malzemelerinizi depolarken asılı düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz. Örneğin askılı sistemlerle beraber malzemelerinizi kulplarından dolap kapağına asabilirsiniz.

ŞEFFAF KAVANOZLARDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ

Eşyalarınızı düzenli halde ayırmak için kategorilere böldükten sonra farklı kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz. Bunu yaparken malzemelerin formu, büyüklüğü, rengi gibi farklı kriterleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kavanozları da düzenli bir şekilde konumlandırmak istiyorsanız metal kapaklı kavanozları tercih edebilirsiniz. Böylece Metali çekecek olan mıknatısı da kullanarak kavanozları raf zeminine veya tavana asabilirsiniz. Bu sayede hem malzemeleri kategorilere ayırmış hem de düzenli hale getirmiş olacaksınız.

KÂĞIT VE KUMAŞ DÜZENİNİ SAĞLAYIN

İlgilendiğiniz hobiye göre ana malzeme olarak kullanacağınız kâğıt, kumaş gibi yüzey alanı büyük eşyaları da organize ederken farklı ürünlerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bu tür malzemeleri kullanmadan önce deforme olmadan muhafaza etmeniz gerektiği için nemlenmeyecek, yırtılmayacak, rengi solmayacak bir ortam belirlemelisiniz. Bunun için rulo askıları ve dolap içi organizatörleri düşünebilirsiniz.

ÇALIŞMA MASANIZI BOŞ TUTUN

Hobi köşenizde tasarımlarınızı yaparken aslında bu alanın dekorasyon açısından temiz ve size hitap eder olması çok önemlidir. Toplu ve hatta boş bir masada daha rahat çalışabilir, kendinizi engellememiş olursunuz. Aynı zamanda dağınık bir ortamda motivasyon düşüklüğü de yaşayabilirsiniz. Bunu önlemek için mümkün mertebe masanı boş tutmaya özen göstermelisiniz. Masanın üzerinde, altında veya yanında çekmeceli dolaplar kullanarak gereken şeyleri burada depolayabilirsiniz.

ETİKET ÇÖZÜMÜ

Çalışırken genelde bir noktadan sonra düzen bozulur ve eşyaları düzenleyemeyebilirsiniz. Bunu engellemek amacıyla kolay bir alan tasarımı yapmalısınız. Neyin nerede olduğunu kolayca bulmak için kapalı veya şeffaf kutular için etiket kullanabilirsiniz. Hatta büyük kutulara etiketler yapıştırıp, ardından bu kutuların içine de daha düzenli konumlandırabileceğiniz küçük etiketli kutular yerleştirebilirsiniz.

İLHAM VERİCİ RENKLER

Renkleri düzenlerseniz, aynı zamanda dekorasyonun bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Örneğin elinizde bulunan renkli düğmeleri, kumaşları veya kalemleri gökkuşağı paletine göre düzenleyebilirsiniz. Veya en çok kullandığınız renkleri daha pratik konumlandırabilirsiniz.

PANOLARI KULLANIN

Hobi köşesinde gerekli alanları tasarladıktan sonra duvarlardan da faydalanabilirsiniz. Bunun için dekoratif panolar kullanabilirsiniz. Bu panoya cepler ekleyebilir veya malzemelerinizi yerleştirdiğiniz poşetleri bu panoya asabilirsiniz. Masanın tam karşısına asarak çalışma masanın boş olmasını da sağlayabilirsiniz.