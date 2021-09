Bir başarı hikayesinin adı: Asker Abi

37 yıl önce İstanbul Kadıköy'de seyyar arabada başlayan emeğin, çabanın, başarının ve lezzetin hikâyesinin adı 'Asker Abi'nin Yeri'. 1984 yılında Kadıköy'de başlayan soğuk sandviç kültürü ile devam eden, 5 yıl önce konsept değişikliği ile ulusal bir marka yolunda ilerleyen Asker Abi'nin Yeri, 28 Mart 2020'de İzmir Karşıyaka Bostanlı merkezde açıldı.

'NÖBETÇİMİZ GELDİ' DİYORLAR

Seyyar araba ile başlayan bu macera, bugün Türkiye'nin her noktasına yayılan bir efsane haline gelmiş. 3'ü İstanbul'da, Gaziantep, Ankara, Van ve İzmir'de olmak üzere toplam 7 şube ile hizmet veren Asker Abi'nin Yeri, Türkiye'nin bütün bölgelerinde görüşmeleri sürdürerek yeni şubeler açma yolunda ilerliyor. Kadıköy Rıhtım bölgesinde başlayan hikayenin kahramanı; yazın güneşine, kışın soğuğuna rağmen, seyyar arabasıyla neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar soğuk sandviç hazırlayan Seyfettin Adıgüzel, nam-ı diğer Asker Abi. Asker Abi isminin hikâyesini sorduğumda, seyyar döneminde geceleri sabaha kadar çalıştığı için bölgenin esnafının 'nöbetçimiz geldi' dediklerini anlatıyor Seyfettin Adıgüzel. Süreç içerisinde esnaf bu güzel yüreği samimiyeti sevmişler bağrına basmışlar. Esnafın Asker Abisi olarak bir efsaneye dönüşmüş. Güler yüzünü hiç eksik etmediği tezgâhında sunduğu birbirinden leziz ve doyurucu ürünleri onu İstanbul'un en uğrak noktalarından biri haline getirmiş.

AR-GE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ

Kahvaltı ürünleri, soğuk sandviçler, sıcak sandviçler ve ızgara çeşitlerini menülerine ekleyen asker abi herkesin damak tadına ve tercihine uygun lezzetler sunuyor. Şimdilerde ise asker abi lezzetleri Tüm Türkiye'ye yayılıyor. Önce lezzeti sonra samimiyeti ile marka haline gelen Asker Abi menüleri denenmesi gereken efsane lezzetler listesine çoktan girmiş durumda. Seyfettin Adıgüzel, "Konseptimiz çok farklı. İnsanlar farklılık arıyor. Gözüne, gönlüne, damağına hitap etsin istiyor. Değişen koşullara yeni beğenilere uyum sağlıyoruz, gençlere dönük menüler oluşturarak yeni lezzetler sunuyoruz. Ciddi bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz" diyor.

İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM

Adıgüzel, ulusal bir marka olma yolunda ilerlemelerini başarılarının şöyle anlattı: "İnsan işini sevmeli, aşkla yapmalı, pes etmemeli. Ben pes etmedim, işimi aşkla tutku ile yaptım. Bu başarının arkasında benimle birlikte gece gündüz çalışan, işini sevgi ile yapan güvendiğim, inandığım bir ekibim var. Başta abim Selahattin Adıgüzel, oğlum Muhammet Adıgüzel olmak üzere yeğenlerim Recep, Hakan, Mesut, Davut ve İzmir'de Mahmut Adıgüzel ve isimsiz kahramanlar eşleri ile tam bir aile işletmesiyiz. Bugün aileler çocuklarını ziyarete gittiğinde ne istersin diye sorduğunda, "Asker Abinin sandviçlerinden getir" dermiş. Bunları duyunca çok mutlu oluyorum" dedi.



SOKAK LEZZETLERİ

HER ülkenin, kentin, milletin ve topluluğun kendine has yemek kültürü ve bu yemek kültürünün bir parçası olan sokak yemek kültürü vardır. Türkiye kendine özgü dokusu, tarihi birikimi, coğrafi konumu, mevsimsel özellikleri ile birlikte geçmişten günümüze zenginleşen, değişen oldukça çeşitli sokak lezzetlerine ve sokakta beslenme kültürüne sahiptir. Sokak yemekleri, bir ülkeyi, kültürü tanımanın en lezzetli yollarından biri. Üstelik son yıllarda çok da popülerler; anlı şanlı şefler sokak yemeklerine merak sarıyor, ülkede ve dünyada sokak lezzetleri festivalleri düzenleniyor. Sokak lezzetleri, sokakta satılan pratik yiyecekler de pek çok ülkede yemek kültürünün bir parçasıdır. Sokak lezzeti kavramı son yıllarda gastronomi araştırmacıları tarafından ilgi görmeye başlamıştır.



KÜLTÜRLERLE BESLENMİŞ

BU nedenle sokak lezzetleri bir toplumun mutfağının yansıması olarak değerlendirilebilir. Sokakta yaşayan karın doyurmakla sınırlı bir eylem değil, bütün tarihsel ve toplumsal derinlikleriyle bir temastır. İnsanlığın binlerce yılda meydana getirdiği hikâyenin son safhasıyla ilişki kurulur. Yemeğin pişirilmesi seyredilir, kokusu içe çekilir, tadılır çiğnenir yutulur haz alınır. Hikâyenin içine girilir hikâyenin taşıyıcısı olunur. Bir anda burnunuza gelen o nefis kokuyla midenizi ve aklınızı çelen lezzetler sizi içine çeker. Yaşanan göçlerle, farklı kültürlerin katkısıyla beslenmiş ve şekillenmiş İzmir mutfağında birçok mutfağın izi bulunmaktadır.

BİRÇOK ÇEŞİDİ BULUNUYOR

TARİH boyunca İzmir ve çevresinde yaşayan yerleşik ya da göçebe Türkler, bu kültür zenginliği İzmir mutfağına da yansımıştır. Bu zenginliğin en önemli parçası da sokak lezzetleridir. Ayaküstü yemesi en kolay ve lezzetli şeylerden biri de sandviç. Birçok çeşidi olan sandviç sokak hemen hemen her ilde sokak lezzeti olarak karşınıza çıkabilir. Son söz; Yemekler; kültürü, tarihi, insanları, mekanları anlamanın bir diğer yoludur. Sokak lezzetleri yerel mutfakların bir hazinesi olmakla birlikte dünyadaki turizm sektörünün de önemli bir parçası haline gelmiştir. Örneğin turistler bir ülkeyi, bölgeyi veya coğrafyayı anlamak için sokak lezzetlerini tatmayı tercih edebilmektedir.



7 GÜN 24 SAAT

HAFTANIN her günü 24 saat, canınız her çektiğinde Asker Abi lezzetlerini tadabiliyorsunuz. Asker Abi gel-al ve paket servisi ile tüm şubelerinde İzmir'de Bostanlılılara hizmet vermekte. İzmir Bostanlı şubesinin başında Seyfettin Adıgüzel'in yeğeni genç dinamik başarılı iş insanı Mahmut Adıgüzel bulunmakta. Soğuk sıcak sandviç, tost, omlet ve menemen çeşitleri enfes lezzetler sunmaktadır.

17 ÇEŞİT MALZEMEYLE

ET ürünleri (Kavurma, salam, sucuk, sosis, pastırma çeşitleri) İstanbul'dan gelmekte. Kendi adını taşıyan Asker Abi ballarını tadabilirsiniz. Soğuk sandviç çeşitlerinden 17 çeşit malzeme ile yapılan en çok tercih edilen benim de tavsiyem Asker klasik; tereyağı, etin ezmesi, acılı ezme, Amerikan salatası, beyaz peynir, eski kaşar, salam, sucuk, pastırma, kavurma, yumurta, domates, salatalık, turşu ve yeşillik çeşitleri ile lezzet şöleni yaşatmaktadır.



NE YENİR?

Asker atom ve asker ton çeşitleri. ■ Asker dinamit; 100gr kıyma, kavrulmuş soğan ve yeşilbiber, patates, cheddar sos ve yumurtayla hazırlanıyor. ■ Asker füze; krema ve köri ile sotelenmiş tavuk mantar, yeşilbiber ve kapya biber içeriyor. ■ Asker şinitzel, asker ızgara tavuk, asker köfte ve asker sucuk çeşitlerini tadabilirsiniz.