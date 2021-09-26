Ekıcı’den sofralara yepyenı bır ürün: ekici mavi küflü peynir

60 yılı aşkın bir süredir Türk tüketicisinin damak tadına uygun peynirler üreten Ekici, "Speciality" serisinden Mavi Küflü Peynir'i satışa sundu.

TÜM MARKETLERDE

Türkiye'de ilk olarak Ekici tarafından üretilen, aromatik lezzeti ile peynir severlerin damaklarında eşsiz bir lezzet bırakan Ekici Mavi Küflü Peynir, aynı zamanda içerdiği kalsiyum, vitamin ve mineraller ile insan vücuduna sayısız fayda sağlıyor. Görünüşü, tadı ve yapılış biçimi ile diğer peynirlerden ayrılan, kendine özgü bir lezzete sahip olan Ekici Mavi Küflü Peynir, 100 gramlık özel paketiyle Türkiye'deki tüm marketlerde satışa sunuldu. Yüzde yüz inek sütünden dinlendirilerek yapılan Ekici Mavi Küflü Peynir, mavi küf damarları ve özel kremamsı dokusu ile ağızda kalıcı ve unutulmaz bir tat bırakıyor. Türk damak tadına hitap eden bu lezzeti sofralara taşıyan ilk yerli marka olan Ekici'nin Mavi Küflü Peynir'i fiyat olarak da piyasadaki ithal markaların ürünlerine kıyasla çok daha uygun olmasıyla öne çıkıyor. İnek sütünden peynir tekerlerine penisilin küfü zerk edilerek dinlendirmeyle yapılan mavi damarlı peynirler, yoğun tadı ve kremamsı dokusu ile bir 'lezzet bombası' olarak gösteriliyor.

BENZERSİZ TAT

Yoğun ve benzersiz tadı ile dünya mutfağında kendine önemli bir edinmiş olan Mavi Küflü Peynir, soslardan, salatalara, makarnalardan, kırmızı et yemeklerine, sandviçlerden, soğuk ve sıcak atıştırmalıklara kadar farklı pek çok yemeğe enfes aroması ile imzasını atıyor. Fransız rokforuna benzetilen Ekici Mavi Küflü Peynir, Danimarka'nın Danish Blue'su ile de benzerlik gösteriyor.



İŞTAH KABARTIYOR



TÜM dijital platformlarda yer alacak reklam filminde 'Ekici Mavi Küflü Peynir' başarılı Oyuncu Engin Günaydın'ın sesiyle anlatılıyor, sofralarda birbirinden lezzetli sunumlarla buluştuğu anlar hoş bir müzik eşliğinde gözler önüne seriliyor. Mavi Küflü Peynir'in reçel ve yaban mersini eşliğinde, taptaze domates ve zeytinin yanında, üzüm, ceviz ve kayısı ile hazırlanan sunumlarda gösterildiği kareler iştahları kabartıyor. 'Dünyanın sevdiği Mavi Küflü Peynir'i Türkiye'de ilk kez Ekici yaptı' mesajının verildiği filmi Türkiye'de ve globalde birçok önemli markayla çalışan, yemek çekimlerinin aranılan ismi yönetmen Ahmet Tozar çekti. Peynir uzmanı Ekici, Mavi Küflü Peynir ile kahvaltıdan akşam yemeğine tüm sofraları bu lezzetin keşfine davet ediyor.



HERKESİN DAMAK TADINA HİTAP EDİYOR

60 yılı aşkın bir süredir en kaliteli sütlerden peynir ve tereyağı üreten Ekici, 2020 yılı itibarıyla portföyünü 3 yeni ürünle genişletmeye devam ediyor.

ZENGİN PAKET

Ekici tüketicilere beyaz peynir, süzme peynir, kaşar peynir, sürülebilir peynir, özel peynirler ve tereyağı kategorisinde yaklaşık 35 çeşit ürün sunuyor. Ekici, yeni ürünleri olan 'Lezzet Paketi' ve 'Zengin Paket' ile her bir pakette 3 ayrı peynir lezzeti sunuyor. Sofralarında çeşitliliği sevenler için pratiklik sunan 'Lezzet Paketi'nde markanın favori ürünlerinden olan Klasik Beyaz Peynir, Taze Kaşar ve İzmir Tulum Peyniri yer alırken, 'Zengin Paket'te ise İzmir Tulum Peyniri, Otlu Peynir ve Klasik Beyaz Peynir yer alıyor. Yüzde yüz inek sütünden üretilen kahvaltıların olmazsa olmazı Klasik Beyaz Peynir, bütün öğünlerin vazgeçilmezi olan Kaşar Peynir, yöresel lezzet arayışında olanlar için İzmir Tulum Peynir ve Otlu Peynir ile lezzet katlanarak artıyor.

KEYİF ÇOĞALIYOR

Ekici, herkesin damak tadına hitap eden farklı lezzetleri bir araya getirerek kahvaltı sofralarındaki keyfi ve güzel anları çoğaltmaya devam ediyor.



125 GRAMLIK EKICI TEREYAĞI RAFLARDA

MUTFAKLARIN vazgeçilmez lezzeti Ekici Tereyağı, yemek yapmayı sevenlerin hayatlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan 125 gramlık cetvelli yeni paketiyle satışa sunuldu. Rulo formundaki yeni 125 gramlık paketin üzerinde kolay kesilebilmesi için gramaj aralıklarını gösteren bir cetveli de bulunuyor. Ekici kalitesi ile üretilen özel paket sayesinde kullanıcılar yemeklerinde, hamur işlerinde ve tatlılarında kullanılacakları tereyağı miktarını başka tartı ve benzeri ölçüye ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde ölçebilecek. Lezzeti, doğallığı ve içerdiği yüksek besin değeriyle öne çıkan Ekici Tereyağı'nın 125 gramlık yeni ambalajının yanı sıra, 10g ve 15g piknik paketi, 250g, 500g, 700g ve 1000g'lik paket seçenekleri de bulunuyor.