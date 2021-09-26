‘Kurtuluş Günü’ coşku ile kutlandı

3 Eylül Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü coşku ile kutlandı. Yüksek aşılama oranının getirisi olarak kontrollü normalleşme süreci içinde okullar dâhil hayatın pek çok alanında eski günlere dönmesinin coşkusunun yaşandığı günlerde vatandaşların mutluluğu, 3 Eylül Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri ile perçinlendi. Tarihini tanımak, tanıtmak ve ona sahip çıkmak ilkeleri doğrultusunda Sındırgı'nın kurtuluşu etkinlikleri, 2 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe kabirlerinin ziyaretleriyle başladı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

3 Eylül Cuma günü Atatürk Büstü 'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama programı Balıkesir'den gelen askeri bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve meydanda başta bandonun dinletisi ile Balıkesir ve Akhisar halk oyunları olmak üzere çeşitli faaliyetlerle devam etti. Pandemi öncesi dönemlerdeki coşkulu hava ile Sındırgı'nın Kurtuluşu bir kez daha kutlandı.