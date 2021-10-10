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Haberler Pazar 2021 iyi geçti yeni sezon daha da iyi olacak

2021 iyi geçti yeni sezon daha da iyi olacak

2021 iyi geçti yeni sezon daha da iyi olacak

10.10.2021

EYLÜL ayının geçtiğimiz yıla göre daha hareketli geçtiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 2022 yılı için umutlu olduklarını ve hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi. Bu yıl önemli miktarda turist sayısına ulaştıklarını ifade eden Dengiz, bu artışın kent ekonomisine de olumlu yansıdığını ifade etti. Dengiz, yeni satış modelleri üzerinde çalıştıklarını dile getirerek "BODER olarak bölgelere tarama yapıldığında Gündoğan, Gümbet, Turgutreis ve Bodrum merkez de bazı oteller 12 ay açık olacak. Biz de örnek olması açısından kendi otelimizi açık tutacağız. Uluslararası düğünleri Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla İstanbul'daki düğün fuarına BODER olarak otellerle birlikte katılacağız" dedi.
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