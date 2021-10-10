Ağrılarınızla vedalaşın

11 YILDIR sağlık sektöründe çalışan Nurgül Çeviker'in fazla ayakta kalmaktan dolayı iki ayağında da varis oluştu. 4 yıl önce amaliyat olsa da ağrılarından kurtulamayan Çeviker, bir arkadaşının tavsiyesi ile One More Painless Night GLU bandıyla tanıştı.

3 gün içinde ağrılarının yüzde 98'inden kurtulduğunu fark eden Çeviker, insanların bu şifadan yararlanması ve onların hayatına dokunmak amacıyla ekibe katıldı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin her ilinde eğitim ve seminer veren Çeviker'e sağlık bandıyla ilgili merak edilenleri sorduk...

● One More Painless Night GLU nedir? Bu transtermal dalga teknolojisi ile üretilen bir ürün. İçinde kırmızı ginseng, saponin glucosamine, kalsiyum, magnezyum, patasyum ve gümüş iyonlar bulunuyor. Vücuda deri yoluyla alınarak hücreleri destekliyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor.

● Yakı gibi bir şey mi? Değilse nasıl bir farkı var? Yakıyla arasındaki fark, yakı sadece oraya ısı verip ağrıları hafifletiyor, Painless Night GLU vücutta eksik olan vitamin ve minarelleri deri yoluyla kana karışmasını sağlıyor. Bu da vücudun kendini onarmasına yardımcı oluyor.

● Bel ağrılarına nasıl bir çözüm sunuyor? Ağrılar vücudumuzda bize sinyal verir. Eksiklik nerede ise orada ağrı hissederiz. Bu tedaviden sonuç alan milyonlarca insan var. Bu bant, bel ve boyun fıtığı, şeker hastalığı, eklem ağrıları, romatizma, fibromiyalji, migren gibi hastalıklarda kullanılıyor. Ayrıca prostat, meme kanseri ve tansiyon için de faydası bulunuyor.

● Bel ağrıları haricinde vücuda katkısı nedir? Sadece ağrılarda değil B12, omega 3, kollajen, D vitamini eksikliğinde de transtermal dalga teknolojisi ile (yani bantı vücudun akapuntur bölgelerine yapıştırarak) eksiklikleri gideriyoruz.

● Kimler kullanmalı? Her yaştan insan kullanabilir özellikle çocukların gelişiminde omega ve B12 katkısı nedeniyle öneriliyor.

■ ŞENOL KANTÜRK