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Haberler Pazar ‘Banjul’ kışı yaza çevirecek

Banjul’ kışı yaza çevirecek

‘Banjul’ kışı yaza çevirecek

10.10.2021

SEKTÖRDE yirmi beş yılı geride bırakan başarılı işletmeci Gökhan Dalyancı ile Mahmut ve Hamza Altuğ ortaklığında hizmet vermeye başlayan gece kulübü Banjul, düzenlenen bir partiyle kapılarını açtı. Yetenekli müzik direktörü DJ Emre Balık ve Mertcan Gümüştekin'in kabin başında performans sergilediği parti, özel davetlilerin katılımıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Eğlencede ilkleri yaşatan tarihi binanın yeniden tasarlandığını ifade eden Gökhan Dalyancı, Banjul'un yedi locası ve altı özel bölümü bulunduğunu söyledi. Adını Gambiya'nın başkentinden alan Banjul, kış ayları boyunca iddialı partilere imza atacak.

300 kişi kapasiteli mekan, Salı günleri birbirinden ünlü sanatçıların canlı performansına ev sahipliği yapacak. Mekan, Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri ise yerli ve yabancı en beğenilen DJ'leri hayranlarıyla buluşturacak. Dalyancı, rezervasyon için 0533 141 81 35 numaralı iletişim bilgilerini paylaştı.

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