Egepol’den 2021 yılının 2021’inci anjiyografisi

2021 yılının 2021. anjiyografi işlemini geride bırakan Özel Egepol Hastanesi Kalp Merkezi Ekibi, kalp sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Uzman hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik, Covid 19 Pandemisinde eve bağlı yaşam tarzında ve kalp hastalıklarında artış görüldüğünü söyledi. Egepol'de kalp sağlığı alanında önemli yatırımların devam ettiğini ve 2021 yılında tescillenmiş bir kalp merkezi ünvanını aldıklarını dile getiren Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik "Bu sorumluluk bilinciyle 7/24 görevimizin başındayız. Bugün hastanemizde 2021 yılının 2021. anjiyografisi yapıldı. Bu hizmete gönül vermiş Kalp Merkezi Ekibimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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