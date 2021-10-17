Tenis zarafetin, centilmenliğin, tutkunun sporudur. Onlar da tam bir tenis aşığı. Ellerinden raketi hiç bırakmıyorlar. Her ikisi de 80'i devirdi. Ama kortta rüzgar gibi esiyorlar. Bu yıl Kültürpark Tenis Kulübü Coşkun Güner Cup Turnuvası bir ilke imza attı. 80 yaşını geçen turnuvanın isim sahibi Coşkun Güner'in de arasında olduğu 5 kişi için ayrı kategori açıldı. Turnuvanın ilk günü Coşkun Güner, Bodrum'dan yağmura, doluya karşın korta yetişen Ahmet Mahir Ülken ile karşılaştı. Kıran kırana geçen maçı tabiki yine dostluk kazandı. 80'lik delikanlılarla kortta buluştuk, sporun yaşını konuştuk.

● Sporun yaşı olur mu? Spor hayattır, arkadaşlıktır, gelişmektir, öğrenmektir. Spor tutkudur. İnanmak, başarmanın keyfini yaşamak, engelleri aşmak sanatıdır. Tüm bunlar ışığında diyebiliriz ki sporun yaşı olmaz. Doğasına aykırı.

● Siz nasıl başladınız spora? İlkokulu Hakimiyet-i Milli İlkokulu'nda okudum, oranın voleybol takımındaydım. Ortaokulu Saint Joseph'te okudum orda da basketbol, hentbol ve voleybol takımındaydım. Hep sporun içinde oldum. Liseyi de Galatasaray Lisesi'nde okudum bir sene voleybol oynadım. Onun dışında Altay'ın voleybolda Türkiye'de şampiyonu olduğu bir sene ben de takımdaydım.

'60 YAŞINDA BAŞLADIM!'

● Birçok spor dalıyla ilgilenmişsiniz ama tenis ile tanıştınız? 60 yaşında başladım. Öncesinde birçok spor dalıyla ilgilendiğim için dinçliğimi korudum. Tenis ise bunu geliştirdi. 20 yıl kortlardayım. Şunu söyleyebilirim ki tenis her yaşın sporu, size kendinizi genç hissettiriyor.

İŞİ DE KOLAYLAŞTIRIYOR

● Kortta kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yaşıtım insanların vücudunda ağrılar çoktan başladı ama spor sayesinde ben kendimi onlardan çok daha dinç hissediyorum. Daha sağlıklı olmanın yanında sosyal arkadaş çevreniz oluyor. İş hayatında kolay odaklanmanıza yardımcı oluyor. Tenis ve kortlar mutluluktur. Tenisin ve kortların bana verdiği mutluluğu özel hayatımda da yaşıyorum. İstiyorum ki herkes bu mutluluğu yaşasın. Herkes spor yapsın.

● Aynı zamanda iş insanı kimliğiniz var. Zaman nasıl buluyorsunuz? Çocukluğumdan beri yaz tatilinde hiç tatil yapmazdım, bedenen hep çalışırdım. Vücudum zinde kalırdı. Sigarayla işim olmaz. Fiziken çalışmak hep zinde tuttu. Zaman konusuna gelince, eğer istersen olur, zaman da ayırırsın hem de sadece spora değil hayata anlam katan her şeye zaman ayırırsın. Yeter ki isteyin. Unutmayın spor başarıyı getiriyor. İşiniz ne kadar yoğun olursa olsun sporu aksatmayın, tenis yapmıyorsanız, yüzün, yürüyüş yapın.

MUTLU EVLİLİK VE SPOR

● Gençlere tavsiyeniz? Sağlıklı yaşamaları için kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Mutlu bir evlilikleri olsun ve asla spordan vazgeçmesinler. Benim 20 senelik eşim, iki oğlum, üç torunum var. Torunlarımın spora alışmasını istiyorum. Futbol, tenis ne isterseler oynasınlar ama spor hayatlarında hep olsun.

DOLU VE YAGMURA RAGMEN KORTTAYDI

COŞKUN Güner'in rakibi Ahmet Mahir Ülken, turnuvaya Bodrum'dan katıldı. Bodrum'dan İzmir'e gelirken dolu ve yağmur yakasını bırakmadı. Bacağındaki sakatlık da onu yolundan çeviremedi. Karşılaşma öncesinde onunla da konuştuk. Esprileri ile korta neşe saçtı.

● Yol nasıl geçti? Felaketleri aşıp geldik. Yağmur öyle yağıyordu ki doluya tutuluruz dedik başımıza geldi. Biz korttaki mücadeleye yola çıkarken başladık.

● Bu turnuvada heyecanlı mısınız? Her karşılaşmanın ayrı bir heyecanı var ama daha önce hiç single oynamadım. Bu açıdan iddialı değilim ama tabii ki Bodrum'dan sayı için geldik. Çünkü durmak yok, sakatlık olmazsa Antalya'da bir turnuva var, orda devam edeceğim.

"ONLARI ÖRNEK ALIYORUZ"

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, 80 yaş üstü kategorisinde Coşkun Güner, Ahmet Mahir Ülken'in dışında Tuncer Aksoy, Necdet Kestelli, Abdurrahman Eksik ve Fırat Bolayır'ın da mücadele edeceğini söyledi. Şekercioğlu, "80 yaş üstü alışık olduğumuz bir kategori değil, kolay açılmıyor. Biz +45 yaş oynuyoruz, zaman zaman yoruluyoruz ama büyüklerimizden görüyoruz ki tenisin yaşı yok. Onları örnek alıyoruz. Coşkun Güner Cup, bu yıl rekor kırdı, 346 kişi katıldı. Türkiye'nin her yerinden oyuncular geldi. İnanılmaz heyecanlı bir turnuva oldu" dedi.

NİHAN YARKENT İNCE