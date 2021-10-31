Doğa harikası sergide buluştular

FRANSIZ Kültür Merkezi ve Arkas Sanat Merkezi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde bu yıl nisan ayında hayata geçirilen Doğa/Form/Süreçler başlıklı atölye serisinin sergisi, geçtiğimiz günlerde açıldı.

İlhamını Arkas Sanat Merkezi'ndeki "Arkas Koleksiyonu'nda Doğa, Bahçeler, Düşler" sergisinden alan doğa harikası bu atölye serisinde, özellikle biyolojik sistem manipülasyonu ve spontane formlar oluşturulması hedeflendi.

Katılımcılar bu sayede ipek böceği, mantar miselyumu ve bahçe gibi biyolojik sistemleri manipüle etme şansı bulurken ortaya çıkan eserler de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 13 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyarete açık kalacak.

■ ERCAN AKGÜN