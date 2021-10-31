‘Kök’ten gelen güzellik

KÖK hücreler kişinin kendi dokularından elde ediliyor ve dermatolojiden ortopediye tıbbın birçok alanında kullanılabiliyor. Dermatolojik hastalıkların tedavisine ek olarak ciltteki kolajen miktarını artıran kök hücreler yaşlanma karşıtı etkileriyle de ön plana çıkıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. T. Kevser Uzunçakmak, kök hücre tedavisi ve kök hücreyle cilt gençleştirme hakkında bilgi verdi. Kök hücreler, birçok dokuda bulunan ve çeşitli hücre tiplerine dönüşebilme kabiliyetine sahip farklılaşmamış öncü hücrelerdir. Kök hücreler, kaynaklarına ve farklılaşma kapasitelerine göre sınıflandırılabilir. Kök hücreler deride, normal deri sağlığının korunmasına ve herhangi bir yaralanma sonrası derinin onarımında yardımcı olurlar.

DERİ HASTALIKLARINDAN KURTARIYOR

Kök hücre tedavisi; sistemik skleroz, sistemik lupus eritematozus, skleromiksödem, Merkel hücreli karsinom, vitiligo, pemfigus vulgaris, sedef hastalığı, atopik dermatit, epidermoliz bülloza (kelebek hastalığı) ve saç dökülmeleri gibi birçok deri hastalığının tedavisinde başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu hastalıklara ek olarak yeni ve sağlıklı kolajen sentezi artışı sağlayabilmesi nedeniyle cilt kırışıklık tedavisi ve cilt gençleştirme gibi birçok alanda başarı ile kullanılabiliyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLİYOR

Kök hücre tedavisi; cilt gençleştirme ve kırışıklık tedavisinde, saç dökülmelerinde, özellikle tıbbi ismi androgenetik alopesi olan, halk arasında erkek tipi kellik olarak bilinen saç dökülme yakınması olan hem kadın hem erkek bireylerde kullanılabiliyor.

GENÇLİK AŞISI GİBİ

Kök hücre tedavisinde kişinin kendi kök hücreleri tedavi planlanan alanda deri orta tabakasına enjekte edilmekte ve bu alanda fibroblast adı verilen temel hücre tipine dönüşebilmektedir. Fibroblastlar vücutta kolajen adını verilen, esnekliği sağlayan temel yapısal proteini üreten hücrelerdir. Yaşlanmanın etkisiyle azalan kolajen sentezi, kök hücre tedavisi ile tekrar doğal yolla artırılır. Vücudun kendi sentezlediği bu yeni kolajen, cilt dokusunda elastikiyet ve yoğunluk artışının yanı sıra ve ince kırışıklıklarda yaklaşık 8 hafta içerisinde etkisini gösterir. Deriye yönelik kök hücre uygulamalarında etki 2. aydan itibaren görülmeye başlar. Tedavinin etkisi hastaların yüzde 90'ında 1 yıla kadar, yüzde 75'inde ise 5 yıla kadar devam edebilir.

YAPAY DEĞİL DOĞAL ÇÖZÜM

Cilt gençleştirmede kullanılan dolgu, botoks gibi diğer yöntemlerde cilde sentetik maddeler verilir. Kök hücre tedavisi ise sentetik olmayan tamamen hastanın kendi hücrelerinden elde edilen bir tedavi yöntemidir. Gerek kalıcılık açısından gerekse hangi dokuda neye ihtiyaç varsa ona yönelik tedavi sağlanabilmesi açısından diğer tedavi yöntemlerine göre oldukça avantajlı bir tedavi seçeneğidir.

MİNİMAL İZ VE AĞRI

KİŞİNİN kendi hücreleri olduğu için genel olarak uygulama sonrası belirgin bir yan etki görülmez. Uygulama sonrası biyopsi yoluyla kök hücre temin edilen hastalarda kırmızı mercimek büyüklüğünde iz oluşabilir. Yağ dokudan elde edilen kök hücre örneklerinde enjektör yardımı ile işlem yapılsa da iğne giriş yerlerinde belirgin iz kalmaz. İşlem sırasında ve sonrasında hastalarda çok nadiren kısa süreli minimal ağrı olabilir. Kök hücre tedavileri mutlaka uzman hekimler tarafından tam donanımlı merkezlerde yapılmalıdır.