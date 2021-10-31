Tenis kulüpte Cumhuriyet sevinci

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü (KTK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama resepsiyonu düzenledi. Gecede konuşan KTK Divan Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, "Atatürk'ün bu millete en değerli hediyesi Cumhuriyettir. Cumhuriyet, bizim evlatlarımıza bırakacağımız en güzel emanettir. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet'in 98. yılını kutlamanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Tolga Şekercioğlu ise "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sosyokültürel ve sportif alanlarda kendimize bırakılan miras ışığında, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur prensibi ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz" yorumunu yaptı. Konuşmaların ardından kulüp üyesi Berrin Sarıoğlu'nun okuduğu şiir, davetlilerden büyük alkış topladı. Programın devamında sahne alan İzmirli solist Evrim Özkaynak, gitarıyla birlikte söylediği şarkılarla eğlence dolu dakikalara imza attı.

ERCAN AKGÜN