Formda kalarak bağışıklığı güçlendirmek mümkün

FİT bir görünme sahip olurken bağışıklığın da güçlendirilebileceğini söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, kişileri en sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun için de kalori hesabı tutmaya gerek olmadığını belirten Demirkaya, kişilerin diyet yaparken direkt olarak herhangi besinden mahrum kalmasının yanlışlığına dikkat çekiyor.

Demirkaya, hem doğru beslenme tedavisinin uygulanması hem de mevsimsel grip ile korona virüs gibi hastalıklara yönelik olarak bağışıklığın güçlendirilmesi için öneride bulunuyor.

YUMURTADAN VAZGEÇMEYİN

KİŞİNİN tüketebileceği gıdalar yapılacak testler ve incelemelerden sonra belirlenmeli. Ayrıca glukoz, laktoz ve lektin yine dikkat edilmesi mühim noktalar arasında yer alıyor. Ama özellikle bir gıda var ki, genel gıda tüketimine dahil edilebiliyor. Bu, yumurtadır. Yumurta doyurucu ve formu korumaya yardımcı sağlıklı bir besin.

BEDENİ DEĞİL YAĞ HÜCRELERİNİ AÇ BIRAKIN

Formda kalmak için bedeni değil, yağ hücrelerini aç bırakmak gerekiyor. Hücrelerin aç kalması, kişinin aç kalması ile aynı anlama gelmiyor. Bu nedenle kalori sınırlaması yüksek diyetlerden uzak durmak gerekiyor. Aç bırakmayacak fakat formda da kalınabilecek sağlıklı yöntemler mevcut. Akdeniz Diyeti bunların başında geliyor.

KAS KÜLTESİNİ MANTARLA ARTIRIN

Kalori kısıtlamalarının yüksek olduğu diyetler sürdürülebilir değil, kısa sürede verilen kilolar geri dönüyor. Bu doğrultuda insanların kendi bedenlerini tanımalarını sağlamak lazım. Kas kütlesini artırmak isteyenlerin mantar yemesi gerektiği gibi Tip 2 Diyabet'i olanlar öncelikle fazla kilolarını vermeli.

SALATA VE SEBZE ÇORBASI İLE BAŞLAYIN

Yemek masasına aç oturanlar, masada bulunan her şeyi yiyecekmiş ve doymayacakmış gibi hissediyor. Ancak bu doğru değil. Yemek yemeye masada bulunan yüksek kalorili gıdalarla başlamak yerine daha hafif gıdaları tercih etmek, ağır gıdaları daha az tüketmeyi sağlıyor. Bu nedenle öğüne salata veya sebze çorbasıyla başlanabilir.

BAĞIŞIKLIK İÇİN KIRMIZI PANCAR

YETERİ kadar uyumamak kilo alımına davetiye çıkarırken bağışıklık sistemini de düşürüyor. İyi bir uyku ayrıca mevsimsel grip, soğuk algınlığı ve koronavirüs benzeri hastalıklara karşı da önemli. Bağışıklık sistemi böylece güçleniyor. Takviye olarak da kırmızı pancar tüketmek veya suyunu içmek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.