Küçük ayrıntılar evinize sonbaharı getirecek

TOPRAK RENKLERİYLE SICAKLIK

SONBAHAR mevsimi, toprak renklerinin baskın olduğu bir mevsimdir. Sadece moda ve trendler değil, doğa da kendini bu renklerle süsleyerek bizi bu sıcak renkli atmosferin içine alır. Bu renkleri duvarlarda kullanabileceğiniz gibi mobilya kumaşlarında ve döşemelerinde kullanarak evinize sıcak bir hava katabilirsiniz... İki seçenek de uygun değilse bu renk tonlarında kırlent ve battaniye alabilirsiniz.

KADİFEMSİ BİR DOKUNUŞ

BU yılın tekstil trendleri arasında kadife en ön sıralarda. Yoğun bir dokusuyla birlikte parlak veya mat hallerde bulunabilen kadifeyi pek çok dekor ürününde kullanabilirsiniz. Mobilya dokusunda, ev içi tekstillerde, duvar süslerinde ve hatta yemek takımlarında kadifeyi tercih edebilirsiniz.

MEVSİMİN SİMGESİ KURU YAPRAKLAR

SONBAHARIN en belirgin özelliklerinden biri de yere serilen yapraklardır. Kuruyan ve dökülmüş yapraklar ve kozalaklar dekorasyonda fazlasıyla kullanılan ürünlerdir. Sarmaşık formunda, yemek masasında, aksesuarlarda kullanılabilir. Bununla birlikte sadece yaprak ve kozalağı değil, başak sapı gibi doğal ürünleri tercih edebilirsiniz.

MODERN ÇİFTLİK HAVASI

Özellikle mutfak dekorasyonunda 2021 dekorasyon trendleri arasına giren çiftlik evi akımı yeniden karşımızda. Modern çiftlik evinde eskitilmiş ahşap dolaplar, sandıklar, mobilyalar, pastel renkler, doğal dekorasyonlar sık sık göreceğimiz dekorasyon parçaları olacaktır.

70'LERİN RENKLERİ

BASKIN 70'ler renklerini şeritler, farklı geometriler, daireler şeklinde evinizde kullanabilirsiniz. Bu renkleri duvar kağıdında yansıtabileceğiniz gibi minik dekorasyon parçalarında da tercih edebilirsiniz.

DEPOLAMAYA SEPETLİ ÇÖZÜMLER

DUVAR dekorasyonu veya depolama birimi olarak kullanabileceğiniz örgü sepetleri şık bir süsleme olarak da kullanabilirsiniz. Dergilik, kitaplık gibi kullanılan sepetleri evinizde duvar süsü olarak da değerlendirebilirsiniz. Farklı renk ve tonlarda da bulabileceğiniz hasır sepetleri tasarımda kullanabilirsin.

MUMLARDAN GELEN HUZUR

MUMLAR, son yıllarda dekorasyonun vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Özellikle farklı aromatik kokulara sahip mumlarla birlikte evinizde daha huzurlu bir ortam sağlayabilirsiniz. Sonbaharın soğuk havasıyla birlikte mumların yaydığı atmosfer daha da değerli olacaktır.

YUMUŞACIK BATTANİYELER KADİFEMSİ BİR DOKUNUŞ MEYDANA ÇIKIYOR

2021 sonbahar dekorasyon trendleri arasında yumuşacık örgü battaniyeler var. Kendiniz de yapabileceği örgü diz battaniyeleri evinizde hem huzurlu hem de konforlu şekilde kullanılabilecektir. İşlevsel ve estetik bir ürün olan bu battaniyeleri ev hediyesi olarak da değerlendirebilirsiniz.

FENERLERLE VİNTAGE ETKİSİ

Sonbaharın en belirgin özelliklerinden biri de yere serilen Taşınabilir veya asılabilen fenerler de bu yılın dekorasyon trendleri arasında. Geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılan bu fener modellerini günümüzde modern veya vintage haliyle kullanabilirsiniz. Balkona, koridorlara, okuma köşenize asabileceğiniz veya masaya yerleştirebileceğiniz bu fenerlerle trendleri siz de takip edebilirsiniz.

MUTFAKTA BEYAZ TABAKLAMA

MODERN çiftlik evi konseptinde de sık sık görülebilen beyaz ve sade servis elemanları da trendler arasında. Yaldızlı veya yaldızsız tümüyle sade tabaklama ve mutfak servis elemanları kullanılarak harika yemek masaları hazırlayabilirsiniz. Mutfakta bir yenilenmeye ihtiyacınız varsa modern ve minimal olan bu zamansız takımlar çok güzel...

MELİH DEMİRTAŞ