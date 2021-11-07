Rana 8 yaşında 3. kitabını yazıyor

zmir'de 2013 yılında dünyaya gelen 8 yaşındaki Rana Yılmaz, eğitimine Ali Kaya İlkokulu'nda başladı. Rana Yılmaz, ardından ailesinin Tokat'a taşınmasıyla birlikte Yunus Emre İlkokulu'nda eğitimine devam etti. Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uzaktan eğitime geçilince Rana Yılmaz, okulundan ayrı kaldı.

ÖDEV İLE BAŞLADI

Öğretmenleri, uzaktan eğitim ile okul hayatına devam eden Rana ve sınıf arkadaşlarına kitap okuma ve yazı yazma ödevleri verdi. Kısa sürede çok sayıda kitap okuyan Rana, kalem kağıdı alarak yazmaya başladı. Kısa kısa günlük tutar gibi başından geçenleri yazmaya başlayan Rana, kendi kurguladığı hikayeleri kağıda dökmeye başladı. Başlarda yazı yazmaya başlayınca annesi ve babasından yardım isteyen Rana, bir süre sonra yazarlık yeteneğini keşfetti. Yazma işini ilerleten Rana, ilk olarak 'Boyumdan Büyük İşler' isimli biyografi ve anı türündeki kitabını yazdı. Kitabında yazmaya nasıl başladığını anlatan Rana Yılmaz, ardından ikinci kitabı olan 'Merdiven'i yazdı. Ailesinin büyük desteğini alan Rana, akşamları ailesi ile birlikte kitaplarının üzerine çalıştı. Rana'nın el yazılarını dijital ortama taşıyan babası ise kitapların editörlüğünü yaptı.

YETENEK DEĞİL DİSİPLİN

Kitap yazarken zorlanmadığını dile getiren yazar Rana Yılmaz, "Kitabı hayata geçirirken 2 önemli husus var. Birincisi kurgu, ikincisi yazım dili. Her ikisi de çok çalışmayı gerektiriyor. Yazmak bence, yetenekten ziyade disiplin ve çaba işi. Herkes isterse bir şeyler yazar. Mesele ise o yazılanları okutabilmek. Yazmak bir ilham ve hayal ile başlar. Sonrasında sayfalarca yazarsınız. Bu sözcükler ve cümleler sizin hayal gücünüzün vücut bulmuş halidir. Kitaplarımın basımı ile ilgili olarak ise aslında çok fazla zorlanmadık. Kitabın izni için internetten kendimiz başvuru yaptığımız sırada, babam yayınevi ile tesadüfen iletişime geçmiş. Yayınevi de bana inandı ve iki kitabımda basıldı ve raflardaki yerini aldı. Kısa bir süre içinde üçüncü kitabım da yayına hazır olmuş olacak" dedi.

■ MELİH DEMİRTAŞ