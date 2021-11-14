İstenmeyen misafirleri evden uzaklaştırın

KARINCA İSTİLASINA SON

Sirke- su: Bir sprey şişesinin yarısını su, diğer yarısını ise beyaz sirke ile doldurup güzelce çalkaladığınızda karınca caydırıcınız hazır. Karışımı karıncaların üzerine püskürtürseniz koku alma duyularını engelleyip mutfağına geri gelmelerini önleyebilirsiniz. ● Acı biber - mısır unu: Öncelikle karıncaların nerden geldiğini bulmanız gerek. Toz halindeki acı kırmızı biber ve mısır unu karışımını karıncaların eve girdikleri bölgeye dökmelisiniz. Mısır ununa alternatif olarak kahve de kullanabilirsiniz. Bu formülde de amacımız karıncaların koku alma duyularını engelleyerek evimizden uzaklaşmalarını sağlamak.

HAMAMBÖCEKLERİ KORKULU RÜYA OLMASIN

Soğan ve karbonat karışımı: 1 adet soğanı ince ince dilimledikten sonra üzerine 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek karıştırmalısınız. Bu karışımı hamamböceklerinden tamamen kurtulana kadar her gün bulunabileceklerini düşündüğünüz bölgelere paylaştırmalısınız. ● Defne / Nane Yaprağı: Hamamböcekleri defne veya nane gibi aromatik bitkilerden hiç hoşlanmaz. Birkaç tane defne yaprağını böceklerin bulunabileceği yerlere yerleştirirseniz zamanla ortadan kaybolduklarını göreceksiniz.

ÖRÜMCEKLERİ ÖLDÜRMENİZE GEREK YOK

Nane yağı ve deterjan karışımı: Bir sprey şişesinin içinde 200 ml su, 10-15 damla kadar nane yağı ve birkaç damla sıvı deterjanı karıştırmalısınız. Örümcek ağları genelde tavanda, beyaz eşya veya kapı arkası gibi ulaşılması zor kısımlarda görülür. Buralara hazırladığınız karışımdan haftada 1 kez püskürtmeniz durumunda örümcekleri onlara zarar vermeksizin ortamdan uzaklaştırabilirsiniz. Örümceklerin hoşlanmadığı diğer uçucu yağlar arasında okaliptüs, sitronella, çay ağacı, lavanta, tarçın ve narenciye de bulunur.

HAYVAN DOSTUNUZU PİRELERDEN KURTARIN

EVDEKİ minik dostunun normalden daha fazla kaşındığını veya vücudunda normal olmayan kızarıklar olduğunu fark edersen evin pireler tarafından işgal edilmiş olabilir. Çok hızlı çoğalmaları ve uzun sıçrayışlar halinde yayılmaları pirelerle başa çıkmayı epey zorlaştırır. Pirelerle mücadelede kullanacağın yöntemin minik dostuna zarar veremeyecek doğal bir yöntem olması ise son derece önemli. ● Doğal Pire Spreyi: Yıkanabilen tüm eşyaları en yüksek sıcaklıkta yıkadıktan sonra aklınıza gelebilecek hemen her köşeye hazırlayacağınız doğal karışımı püskürtmeniz gerek.

TAHTA KURUSU TARAFINDAN ISIRILMAK İSTEMİYORSANIZ

Nane yağı ve deterjan karışımı: Bir sprey şişesinin içinde 200 ml su, 10-15 damla kadar nane yağı ve birkaç damla sıvı deterjanı karıştırmalısınız. Örümcek ağları genelde tavanda, beyaz eşya veya kapı arkası gibi ulaşılması zor kısımlarda görülür. Buralara hazırladığınız karışımdan haftada 1 kez püskürtmeniz durumunda örümcekleri onlara zarar vermeksizin ortamdan uzaklaştırabilirsiniz. Örümceklerin hoşlanmadığı diğer uçucu yağlar arasında okaliptüs, sitronella, çay ağacı, lavanta, tarçın ve narenciye de bulunur. Aynı karışımı bu yağlardan birisiyle de hazırlamanız mümkün.