Kemeraltı’nda lezzet turu

YOĞURTÇU HASAN

Tarihi Kemeraltı çarşısının klasikleri arasındadır Yoğurtçu Hasan. Kemeraltı'nın Mezarlıkbaşı girişindeki Yoğurtçu Hasan'ın kapısında bal-kaymak veya ballı yoğurtla, kavurmalı ya da sucuklu yumurta ile güne enerji depolayarak başlamak için geceden sabahı sabırsızlıkla bekleyenler her daim bulunuyor.

70 yıldır Pazar günleri dışında hergün saat 07.00'den akşam 19.00'a kadar hizmet veren Yoğurtçu Hasan'a süt her gün Cumaovası'ndaki çiftlikten getiriliyor. Yoğurt, kaymak ve tüm sütlü, sütsüz tatlılar mekanın üst katındaki atölyede üretiliyor. Yoğurtçu Hasan'ın sabahın erken saatinde gelen müşterilerinin masaları bile belli. Edirne'den gelen kavurması da en az ballı yoğurt kadar meşhur. 12 saat kahvaltı imkanı sunan ender mekanlardan biri olan Yoğurtçu Hasan'da kahvaltı yanında ekmek tatlısı, sütlaç, kazandibi, peynir tatlısı, lor tatlısı, aşure, supangle, küşkül ve fırın sütlaç gibi tatlılar da birbirinden leziz.

ESNAF LOKANTASI MAHMUT USTA

Klasik Türk yemekleri lokantası. Son derece titiz bir hizmet sunuluyor. Ben kelle paça çorbası, kokoreç, balık çorbası ve İzmir köftesine bayılıyorum. Bu arada zeytinyağlı yaprak sarması, işkembeli nohutu ve enginarı da olmazsa olmazlar arasında. İşletme Kızlarağası Hanı ve Hisar Camii yakınlarında 876 sokakta bulunuyor.

AYŞA BOŞNAK BÖREKÇİSİ

Boşnak asıllı olan Ayşe Hanım Alsancak'ta küçük bir dükkanda Boşnak böreği satarak başladı. Şu an Kemeraltı'ndaki tarihi bir pasaj içinde yer alıyor. Böreklerin yanı sıra zeytinyağlı çeşitleri, et yemekleri ve Boşnak mantısını da bulunan Ayşa Hanım'ın dükkanı Kemeraltı Şadırvanaltı ve Kuyumcular Çarşısı yakınlarında Abacıoğlu Pasajı'nın içerisinde Anafartalar Caddesi üzerinde.

HİSARÖNÜ ŞAMBALİCİSİ

Kemeraltı'nda 1942 yılından beri hizmet veriyorlar. Şambali diğer adı ile Şam tatlısı, Balkan Harbi sonrasında İzmir ve Manisa çevresine göç etmiş vatandaşların savaş koşullarında revani ve Halep tatlısını harmanlamaları sonucunda ortaya çıkan şerbetli bir tatlı. İzmir Ticaret Odası tarafından boyoz ile birlikte İzmir'e has ve tescillenmiş yerel lezzetlerin başında geliyor. Keyifle yiyebileceğiniz sade, cevizli ve kaymaklı şambali mevcut. İşletme Kızlarağası Hanı ve Hisar Camii yakınlarında 901 sokakta bulunuyor.

SÖĞÜŞÇÜ CİMBOM

Ramazan Usta, mekanın isminden de anlaşılacağı üzere koyu Galatasaray taraftarı. Mekan Galatasaray afiş, poster ve bayrakları ile süslü. Aynı zamanda mekanın her tarafı sarı-kırmızı boyanıp ve dizayn edilmiş. Ramazan Usta eski usül sıcak kanlı sempatik ve sabırlı bir esnaf. Kemeraltı'nın Konak girişi yakınlarında Kemeraltı Camisi'nin arka tarafında 855 sokakta bulunuyor.

YUDUMLA ŞERBETÇİSİ

Yudumla Şerbetçisi, yıllardır Ege Bölgesi'nin en taze meyvelerini toplayan, hiçbir katkı maddesine yer vermeyen, tamamen doğal şekilde üretimini gerçekleştiren nadir şerbetçilerden bir tanesi. Ne zaman Kemeraltı'na yolumuz düşse, yaz kış demeden bir bardak da olsa şerbetlerini yudumlamaya gideriz. Hem de büyük bir zevkle. Mesela bir karadut şerbeti var ki dillere destan! Tire'den temin ettikleri karadutların tadı, kokusu ve yumuşak içiminin dışında her derde deva bu şerbetin sağlık açısından da büyük yararları olduğu kesin. Mekan Anafartalar Caddesi No: 2,'de faaliyet gösteriyor.

TOSTÇU APO

Apo usta 50 yıllık bir sandviç ve kumru ustası. En önemli sırrı tüm malzemenin en kaliteli olanını kullanması. Kaşarı Kars'tan, isotu Urfa'dan, sucuk ise Ege Tire'den alınıyor. Bu durakta benim favorim duble sucuk, salça, turşu ve bol isotla taçlanan kumru. Apo dayı da oğlu İsa da koyu Göztepelidir ve en keyifli futbol sohbetleri her gün burada gerçekleşir.

KUYUM PİDE

İzmir'in en eski ve en tanınmış pidecilerinden olan salon 1960'tan beri aynı kaliteyi koruyor. Babadan oğula geçen işletme kültürünü burada da görüyoruz. Yağlı kağıtların kaldığı nadir pidecilerden. Sade kıymalı ve kaşarlı ile Kuşbaşılı pide olmazsa olmazlar arasında yer alır. Ayrıca arzu ederseniz pidenizin yanında yiyebileceğiniz kuru biberleri de gerçekten efsane. Pide ustası işletme Kemeraltı Şadırvanaltı Camii yakınlarında 872 sokakta bulunuyor.

KÖFTECİ SALİH ARSLAN

60 yıla yakın süredir özel bir geçmişe sahip Köfteci Salih Arslan'ın köftesi anne eli değmiş gibi... Her sabah işine dört elle sarılan ve hep işinin başında olan bir köfte uzmanı Salih Arslan. İşletmeye girdiğinizde kendine has bir ortam karşılıyor sizi. Eğer porsiyon köfte söylerseniz "Yanında yağlı ekmek ister misiniz?" diye soruyorlar. Ayrıca porsiyon köftenizin yanında yoğurt ve piyazı da tavsiye edilir. Köfteci, Kemeraltı 879 sokakta bulunuyor.

ALIŞVERİŞ BAHANE KUMDA KAHVE ŞAHANE

İzmir'in sembol noktalarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası Hanı'nda, Türk kahvesini farklı bir yöntemle pişiren İsam Gültekin, sunduğu bu lezzetle müşterilerin vazgeçilmezi oldu. "Kahvenin yavaş pişmesi ve ateşin tek bir noktadan gelmek yerine cezveyi tamamen sarıyor olması, kahveye daha ipeksi bir içim ve daha lezzetli bir kıvam veriyor" diyen İsam Gültekin, belli bir altyapıyı oluşturmadan yeni bir şube açmayı da düşünmediklerini dile getirdi. Hisanönü'nde gün boyunca sabah 08.30'dan 22.00'a kadar açık olan mekanın müdavimleri arasında turistlerle birlikte esnaf da yer alıyor.

FATİH ŞENDİL