Araba tutkunuzu eve taşıyın

DİREKSİYONLAR

Eski ahşap direksiyonlardan yapacağınız duvar saati evinize çok farklı bir hava yaratmanızı sağlayabilir.

Bu parçalar ikinci el olarak satıldığı gibi aynı zamanda antikacılarda da bulunmakta. Bununla birlikte alacağınız saat parçalarını monte ederseniz kendine çok güzel bir antika duvar saati yaptırmış olursunuz.

LASTİK

Araba lastikleri dekorasyonda en çok kullanılan parçalardır. Özellikle sehpa ve çiçek saksılığı olarak kullanmak oldukça yaygın.

FARLAR

Eski araba farları ile yapılan ışıklandırmalar evine retro bir hava katmanıza yardımcı olabilirler. Özellikle farklı renklerdeki modellerin farları ile pop art tarzında salonunu veya mutfağını dekore edebilirsiniz. Üstelik bunları ister tavandan asarak istersen de spot ışık gibi monte ederek de kullanmak mümkün.

CAM AÇMA KOLLARI

Amerikan tarzı cam açma kolları araba tutkunlarının sevdiği parçalardan biri olmakla beraber ev dekorasyonuna da antika bir hava katmaktalar. Bunları bir araya getirerek duvarınıza asabilir veya askı gibi kullanışlı bir hale de getirebilirsiniz.

ÖN VEYA ARKA KAPUT

Arabanın metal konstrüksiyonunu kullanarak yaptırabileceğiniz birçok mobilya da var. Örneğin salonunuza çok yakışacak ve neredeyse hiç masraf oluşturmayacak koltuklar yaptırabilirsiniz. Özellikle eski havasını koruyan deri koltuklardan faydalanarak evine çok hoş bir hava yaratabilirsiniz. Araba parçalarından yapabileceğiniz bir başka mobilya ise çalışma masasıdır. Masayı oluşturmak için arabanın kaputu ile ön ızgaralarını kaynaştırarak veya vidalayarak

KAPUT

Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir başka yer de hobileriniz için ayırdığınız alanları dekore etmek olabilir. Örneğin bilardo masası gibi bir parçayı hem şık hem de eğlenceli bir hale getirmek oldukça kolay.

Sevdiğiniz model bir arabanın karoseri gibi sadece basit kısımlarını kullanarak hem hafif hem de bir o kadar zevkli duracak bir bilardo masası yaptırmak hiç de zor olmayacaktır.