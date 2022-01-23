Gol Kraliçesi Bilgin şiddete karşı sahada

ÜG Horozkentspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Soma Zaferspor ile hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçında Türk kadın futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan ve 2012 yılında Avrupa'da En İyi Türk Kadın Futbolcusu seçilen Bilgin Defterli de forma giydi. 2009-2010 sezonunda Bundesliga Kadın Ligi'nde Köln'de forma giyerken 20 maçta 22 gol atarak gol kraliçesi olan ve 19 yıl milli takım forması giyip 10 yıl kaptanlık yapan Defterli, ÜG Horozkentspor'un davetlisi olarak geldiği Denizli'de başarısının sırlarını meslektaşı hemcinsleriyle paylaştı.

CENTİLMENLİK içerisinde geçen karşılaşmayı ve etkinliği değerlendiren Bilgin Defterli, Denizli'ye ilk geldiğini belirterek "Türkiye'de çeşitli seyahatlerim olmuştu ama Denizli'nin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Horozkentspor'un 2. Lig'de olduğunu duydum. Bu kadar yetenekli futbolcuları olduğunu tahmin etmemiştim. İki gündür hem küçük yaş grupları ile hem de A takımı ile antrenmanlara çıkıyorum. İnanılmaz yetenekli oyuncular var. Önümüzdeki sezon 1'inci lige yükselecek bir takım. Bu günkü hazırlık maçımızın amacı kadına şiddete hayır demekti. Bir dostluk maçıydı. Türkiye'de kadına yapılan şiddetin ne kadar çoğaldığını ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Biz de bunları önlemek için ses getirmeye çalışıyoruz. Böyle güzel organizasyonların olması çok önemli. Bu tür etkinliklerin ses getireceğine inanıyorum. Bu şiddet bitsin artık. Kadınlarda top oynayabilir. Kadınlarda her şeyi yapabilir" diye konuştu.