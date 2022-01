GTD, New York’ta Türk mutfağını tanıttı

TÜRKİYE Gastronomi Turizmi Derneği'nin (GTD) "Türk mutfağını ve dünyaya sağlıklı ve lezzetli pazarlanması" teması ile New York'ta gerçekleştirdiği Gastroshow etkinliği katılımcılardan tam not aldı. Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ile birlikte TC. Ticaret Bakanlığı, New York Başkonsolosluğu, Türk Hava Yolları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle Manhattan'daki Türk Evi'nde düzenlenen etkinlikle Türk mutfağı, dünyanın en güçlü tüketim pazarında tanıtıldı. Yaklaşık 70 kişiden oluşan yabancı basın ve influcer grubu bu önemli etkinlikte dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Newyork'daki Türkevi'nde görsel ve içerik şöleni ile ağırlandı. Sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç'ın moderatörlüğünde ürünlerin hikayelerinin İngilizce anlatıldığı gecede misafirlere eşsiz Türk lezzetleri tattırıldı.

ANTEP İLGİSİ

3 boyutlu Türkiye Gastronomi tanıtım filmi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel sunumları ile UNESCO sürecinde Kültürel Mirasımız olan Gaziantep Mutfağı tanıtımları da basın mensupları tarafından ilgiyle karşılandı. UNESCO listesinde yer alan Gaziantep GAGEV'in katkı sunduğu özel akşam yemeği, eşsiz yöresel tatları ve Türk mutfağının özgün tatlarını sergiledi. Bu etkinlikle, GTD, Türk ürünlerinin yabancı marketlerde yerini alması için yoğun çalışma başlattı.