Osmanlı kadınlarının güzellik sırları

Derinlemesine temizlik

Özellikle cilt temizliğine önem veren Osmanlı kadınlarının ciltlerini derinlemesine temizlemek için en pratik yol olarak keselenmeyi seçtiğini aktaran Demir, "Keselenmek vücudunuzda kan dolaşımını hızlandırdığı için de çok faydalıdır. Fakat çok fazla keselenmek de cildinizi kurutabileceği için banyo sonrası Hindistan cevizi, avokado, kayısı çekirdeği yağı gibi doğal yağlardan da faydalanmak gerekir" ifadelerini kullandı.

En önemlisi kil

Osmanlı'daki kadınların yaptığı güzellik uygulamaları hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, "Beyaz cilt, güzelliğin simgesi olarak görülüyordu. Bu yüzden hamamda keselenmek ve kil kullanmak çok önemliydi. Kadınlar, peeling etkileri o zamandan keşfettiği için kese ve kil kullanılıyordu. Kil, hem cilt hem de saç güzelliğinde kullanılan doğal ürünlerin başında gelmekteydi" dedi. Kil maskesi tarifi de veren Demir, "Birer tatlı kaşığı bal, su ve toz gri kil ile birlikte 2 damla saf zeytinyağını çamur kıvamına gelinceye kadar karıştırın ve bu karışımı göz, dudak haricinde yüzünüze kaplayın. 20 dakikadan daha fazla bekletmeden ılık su ile yüzümüzü yıkayıp, arındırıyoruz. Bu maskeyi ayda bir veya iki kez yapmak yeterli olacaktır. Cildinizdeki parlaklığı en kısa sürede fark edeceksiniz" diye konuştu.

Saçlara maske

Osmanlıda kadınların kişiye özel sabunlar kullandığını kaydeden Demir, saçları sabun sertleştirdiği için yine doğal bir tarif olan hatmi çiçeği ve ebegümecinin tercih edildiğini söyledi. Demir hatmi çiçeği ve ebegümecinden oluşan saç maskesi tarifi hakkında ise şu bilgileri verdi: "Aktardan aldığınız hatmi çiçeğinin yapraklarını kaynatıp soğuduktan sonra süzün. Her banyo sonunda saçlarınızı hazırladığınız su ile son olarak yıkayın. Saçlarınızın ne kadar parlak ve sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz. Ebegümeci ise pazarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz bir yeşilliktir. Ebegümecini demet halinde 2-3 dakika kaynatın. Aynı şekilde banyoda son olarak bu su ile saçınızı durulayın. Yumuşacık ve parlak saçların yanı sıra yağlanmanın azaldığını ve kaşıntısı olanlarda da bu şikayetlerin azaldığını görülecektir."