Doktor Nuray’ın 10 bin çocuğu var

DÜNYANIN en kutsal sıfatlarından birisi annelik. Bebeklerin dünyaya gelmesine aracılık eden kadın doğum uzmanları da şüphesiz çok kutsal bir mesleği icra ediyorlar. 32 yıllık doktor olan ve Denizli'nin ilk özel kadın doğum muayenehanesini 20 yıl önce hizmete açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Aydın, 20. yılını doğumuna girdiği anneler ve çocukları ile birlikte pasta keserek kutladı.

Manevi bebekleri ve onların anneleriyle sarılıp hasret gideren ve sohbet eden Nuray Aydın, aralarındaki iletişimi hiç kesmediklerini belirterek büyük bir aile olduklarını ve yıllardır hepsiyle görüşmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İLK BEBEK 20 YAŞINDA

Yoğun dönemlerinde ayda 40 civarında doğum gerçekleştiren ve bugüne kadar Denizli'de 10 binin üzerinde doğuma giren Op. Dr. Nuray Aydın'ın 20 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği ve şimdi 20 yaşında olan İsmail kordon da annesi Gökcen Kordon ile birlikte katıldı. Nuray Aydın'ın elini öpen üniversite öğrencisi İsmail Kordon, doktoruyla birlikte 20. yaş pozu verdi. Kutlamaya doğumunu Nuray Aydın'ın gerçekleştirdiği ve aralarında birkaç günlük bebeklerin de olduğu farklı yaş gruplarından pek çok çocuk ve bebek katıldı. Muayenehanesini açtıktan 6 ay sonra Gökçen Kordon'un doğumuna girdiğini ifade eden Dr. Nuray Aydın, İsmail'in doğumundan bir hafta sonra kendisinin de doğum yaptığını belirterek çocuklarının aynı dönemde büyüdüğünü, İsmail ve annesiyle ara ara görüştüklerini ve bağlarını hiç koparmadıklarını dile getirdi.

'Doktorluk hayalimdi ama kadın doğum değildi. Fakat iyi ki de kadım doğumcu olmuşum' diyen Op. Dr. Nuray Aydın, "Eskişehir'de Tıp Fakültesini bitirdikten sonra eşim Ümit Aydın'ın Almanya'da olması nedeniyle, 1991'de ihtisas için Almanya'ya gittim. Frankfurt'taki ünlü bir kliniğin kadın doğum ihtisas bölümü boş olduğu için oraya girdim. Suda doğum, sezaryen, ters doğumlar, meme cerrahisi konularında ihtisas ve uzmanlığımı tamamlayarak 10 yıl Almanya'da kaldım. 2001'de Türkiye'ye döndüm ve Denizli'de muayenehanemi açtım. 20 yılda 10 bin civarı doğum yaptırmışımdır. Şu anda yüzde 70 olan normal doğumun artması için elimizden geleni yapıyoruz. Suda doğum çok önemli. Bu konuda babaların da katıldığı doğuma hazırlık ve doğum sonrası eğitimlerin yan sıra, annelere emzirmelere destek vermekteyiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP