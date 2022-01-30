Hem işlevsel hem kişisel

Özgür ve minimal

HEM özgür hem de kişisel bir oda tasarımı yapmak genç odası dekorasyonu hazırlarken ilk olarak dikkat edilmesi gereken faktörlerden biridir. Ayrı bölümler halinde biraz daha kullanışlı ve işlevsel bir oda dizaynı hazırlamak için genellikle minimal mobilyalar genç odası dekorasyonu için en uygun seçimlerden biri olacaktır.

İlham veren tasarım

GENÇ odaları diğer odalara nazaran biraz daha kişiselleştirilmiş bir alandır. Bunun için de öncelik her zaman kişisel zevklerin daha fazla ön planda olduğu bir oda planı hazırlamak olmalıdır. Ona ilham veren parçaları ve kişiliğini yansıtan ürünleri dekorasyon içerisinde mutlaka kullanmalısınız.

Bölünmüş bütünlük

GENÇ odası dekorasyonunda en zorlu konulardan biri de yatak bölümü ile çalışma alanının bütünlük içerisinde ancak ayrı bir şekilde tasarlanmasıdır. Bunun için isterseniz çalışma bölümünü duvar kenarlarına yakın olacak şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer pencere önünü çalışma bölümünü hazırlamak için kullanırsanız odaya girecek ışığı da engelleyebilir ve odanın daha da dar kalmasına neden olabilirsiniz.

Göz alıcı renkler

MOBİLYA renkleri de yine en önemli faktörlerden biridir. Koyu renklerden uzak durmanız odanın daha geniş ve ferah bir alan olması için oldukça önemlidir. Biraz daha renklerin gücünden yararlanarak daha renkli ve göz alıcı bir oda tasarımı yapabilirsiniz. Genç odası dekorasyonu yaparken turuncular, kırmızılar, sarılar ve maviler en çok tercih edilen renklerdir. Her zaman enerjiyi yükselten renklerin tercih edilmesi genç odası dekorasyonunda daha konforlu bir alan elde etmek için etkilidir.

Bölgesel aydınlatma

HEM çalışma alanının hem de yatak ve dinlenme bölümünün daha kullanışlı ve konforlu olması için aydınlatma sistemlerini doğru parçalar arasından seçmelisiniz. Bunun için bölgesel şekilde odayı bölerek aydınlatabileceğiniz sistemleri kullanabilirsiniz. Çalışma bölümü için masa lambaları en doğru ürünlerden biri olacaktır. Bunun yanı sıra yatak için abajurlar veya tepe lambaları da yine daha konforlu bir alan oluşturmak için en doğru aydınlatma sistemlerinden biri olabilir.

Melih DEMİRTAŞ