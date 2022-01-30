Yüksek gördüğü her yerden atlıyor

Tüm dünyanın yarasa adam olarak tanıdığı Fethiye Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak bugüne kadar binlerce uçuş yaptı. Anten, köprü, uçurum, bina gibi sabit olan her yerden paraşütle, yeteri kadar yüksekse wingsuite ile atladığını belirten Koçak, "Bütün günüm ve hayatım Babadağ'da geçiyor. Buraya ilk geldiğimde evimin olduğu yer ile en yüksek tepemiz (1965 metre) arasındaki koordinasyona bakıp evime bu şekilde gidebileceğimi düşündüm. Matematiksel olarak bu hesabın doğru olduğunu görünce bu düşünceyi hayata geçirdim. Yaz aylarında 1700, 1800, 1900 metredeki kalkış alanları açıkken, akşam iş bitiminde yamaç paraşütü ile bir arkadaşımın önünde yolcu olarak uçup, atlıyorum. Daha sonra oradan wingsuitle uçarak evime gidiyorum. İşten evine wingsuitle gitmenin dünyada bir örneği yok" dedi.

45 NOKTA KEŞFETTİ

7 yaşındayken paraşütçü olmaya karar verdiğini anlatan Koçak, wingsuit sporu ile tanıştıktan sonra bugüne kadar yaklaşık 9 bin atlayış yaptığını dile getirdi. Atlanabilecek uçan ve sabit her türlü cisimden atladığını belirten Koçak, "2011 yılında Karanlık Kanyonu'nda base jumping sporuna başladım. Wingsuiti öğrenmek için Türkiye'de imkan olmadığını fark edince Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Kaliforniya'ya gittim. Orada 2 ay boyunca wingsuit eğitimi alıp, dünyanın en iyi yerinden atlayışlar yaptım ve Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de daha önce hiç yapılmayan 'wingsuit base jumping' için bu topraklarda olan uçurumları keşfettim ve atlayışlar yaptım.

Türkiye'de atlanabilecek yaklaşık 45 nokta tespit ettim. Bu tespitler için yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Tespit ettiğim 45 noktanın hepsi aynı zamanda dünya base jumping datasına girdi. Wingsuit sporu dünyada en çok Alpler, İsviçre, Fransa, İtalya'nın kuzeyi, Amerika'nın Utah bölgesinde yapılıyor. Dünyada bunların yapılabileceği çok fazla yer var. Fakat bu spor çok az insan tarafından yapıldığı için keşfedilen az yer var. Bu nedenle Türkiye'de tespit ettiğim 45 nokta çok önemli. Hatta yurt dışından bazı arkadaşlarım ara ara gelerek bu noktalardan atlayış yapıyor. Ben Türkiye için onların bir tür başvuru noktasıyım" dedi.

TEHLİKESİ ÇOK

Wingsuit'in henüz ilkel bir spor olduğunu ifade eden Koçak, "Wingsuitle uçurumdan atlamanın öngörülemez tarafları henüz çok fazla. Riskleri yönetecek her türlü beceriye sahip olsanız bile, bazen ortaya yönetmesi mümkün olmayan riskler çıkabilir. Şu an için riskleri nedeniyle wingsuitle uçurumdan atlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Ancak uçaktan wingsuit atlayışını ya da yamaç paraşütünü herkese tavsiye ederim" dedi.

BANA TRAFİK YOK

Ben ofisime ve evime gitmeye başladığımda işe başlayalı 15 gün olmuştu. Bu yaptığımı görenlerin verdiği tepkiler çok ilginç oldu. İşine ya da evine gidenlerin telefonunu açıp navigasyondan trafik nasıl diye bakan insanların yoğunlukta olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Trafik diye bir gerçeğimiz var. Ben bütün bunların ötesinde şöyle bir şey yaşıyorum. Gökyüzünde benden başka kimse yok. Sadece beni uçuran pilotum var. Evden işe gelmem yaklaşık 15 dakika sürmesine rağmen eve gitmem 1 dakika sürüyor. Fethiye ve Ölüdeniz adrenalin sporları açısından çok büyük potansiyel taşıyan bir yer. Daha önce Kelebekler Vadisi'nde de atlayış yaptım. İnsanlar 20 yıl boyunca atlanıp atlanamayacağını soruyordu. Geldim ve atladım. Hatta orada evrensel bir organizasyon da yaptık.

GÜVENLİ ADRENALİN

Babadağ Teleferik bünyesinde bir macera parkı kuracaklarını belirten Koçak, "Burada, bilen bilmeyen herkesin gelip adrenalini güvenli ortamda tadabileceği bir imkan sunulacak.

ELİF ÇELİK