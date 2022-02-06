Aynı anda 2 kapalı ameliyat

İZMİR'DE yaşayan ve karın ağrısı şikayeti bulunan 84 yaşındaki Mustafa Gürgör, hem safra kesesi hem de böbreklerinden olmak üzere iki ameliyat birden olarak eski sağlığına kavuştu. Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi taşı ve sağ böbreğinde tümör olduğu tespit edilen Gürgör, uygulanan kapalı laparoskopik ve Robotik Cerrahi yöntemleriyle 3 gün içerisinde taburcu oldu.

İzmir Özel Sağlık Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Turna, robotik cerrahi sayesinde hastanın ileri yaşına rağmen hızlı bir şekilde iyileşme gösterdiğini ve taburcu edildiğini belirtti. Prof. Dr. Burak Turna, "Mustafa bey hastanemize geldiğinde, kendisine iltihaplı safra kesesi tanısı konulmuştu. Bu hastalığın nedeni araştırılırken yapılan görüntüleme sonucunda sağ böbrekte de bir tümör tespit edildi. Op. Dr. Taner Akgüner'in gerçekleştirdiği laparoskopik safra kesesi ameliyatının ardından biz de aynı kesileri kullanarak robotik cerrahi ile müdahale ettik. Hastanın böbreğini koruyarak tümörü çıkardık ve hastamıza iki müdahaleyi tek operasyonda gerçekleştirmiş olduk. Şu anda sağlığı gayet iyi. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı günler dileriz" diye konuştu.

ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLIYOR

ROBOTİK teknoloji sayesinde operasyonlardaki hata payının en aza indirgendiğini ve ameliyatların başarı oranlarının yükseldiğini dile getiren Turna, şu bilgileri verdi: "Robotik cerrahi, minimal kesi ile uygulanan bir yöntemdir. Robotik cerrahi sistemlerinin dünyadaki en gelişmiş örneği olan da Vinci Robotik Cerrahi sistemi, üç boyutlu görüntü teknolojisi yanında dar cerrahi alanlarda ileri hareket kabiliyeti ve hassasiyeti sağlamaktadır. Ayrıca ameliyatın kapalı yöntem ile uygulanmasından dolayı daha küçük kesi yapılmakta ve hastalara daha az yara izi ile kozmetik avantaj da sağlamaktadır. Hasta çok daha kısa sürede iyileşmekte ve kısa sürede ayağa kalkmaktadır."