Doğru tanı ve tedavide laboratuvar belirleyicidir

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin hem hastalara hem de hekimlere önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Serdar Seven, 26'ncı yılını kutlayan Talatpaşa Tıp Laboratuvarı'nın hem teknoloji hem de insan kaynağı alanında yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti. Teknolojik altyapıda uluslararası standartlara sahip test ve tanı cihazlarıyla 5 farklı merkezde hizmet verdiklerini belirten Dr. Seven, "Talatpaşa Tıp Laboratuvarı olarak profesyonel ekibimizle birlikte Talatpaşa, Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı ve Balçova şubelerimiz ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

PERSONEL DENEYİMİ ÖNEMLİ

Tüm dünyada kabul gören CE ve FDA onaylı test kitleri ve cihazlarımızla birlikte 7'si hekim toplam 55 personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Laboratuvar hizmeti, doktorların doğru tanı koymalarında belirleyici rol oynuyor. Doğru teşhis ancak doğru laboratuvar sonuçları ışığında konulabiliyor. Bu da bütün tedavi sürecini etkiliyor. Daha hızlı ve doğru tedavi sürecinin kapısını açıyor. Hem hastaya hem de hekime hız kazandırıyor. Testlerin tanı değerlerinin en iyi ve kesin sonuçları vermesi için teknolojik olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çalışanların deneyimli olmasına ve hasta memnuniyetine önem verdiklerini vurgulayan Uzm. Dr. Serdar Seven "Laboratuvarlarımızda çalışan ekibimiz, ince deriye sahip çocuklar ve kemoterapi gören hastalardan kan alma konusunda da en az 3 yıllık bir deneyime sahip. Böylelikle hasta memnuniyetimizi de artırmış oluyoruz. Ev ve işyerlerinden de numune alabiliyoruz. Alerji konusunda çok geniş bir panel ile çalışmaktayız. Bu konuda bütün tetkikleri kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Amacımız İzmir'de bütün testleri yaparak yüzde 1 oranında bile olsa insanların farklı şehirlere gitmesinin önüne geçmek. PCR testlerinde de en doğru tanıyı koyabilecek standartlardaki kitleri kullanıyoruz. Ağırlıklı olarak bünyemizde biyokimya, hormon, seroloji ve hematoloji testlerinin yanısıra mikrobiyolojik testler, alerji, SIBO ve ter testleri de yapılıyor. Kendi bünyemizde 500'den fazla, totalde ise binlerce farklı testi yapma imkanına sahibiz" diye konuştu.

İÇ VE DIŞ KONTROLLER

Sonuçların güvenilirliğinin ölçümlenebilir olmasına da dikkat ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, şöyle devam etti: "Çalıştığımız tüm testlerin iç kalite kontrollerini titizlikle yapıyoruz. Ayrıca bağımsız dış kalite kontrol firmaları tarafından da düzenli olarak denetleniyoruz. Bu konuda başarılı sonuçlar elde ediyoruz. ISO 9001 kalite belgesine de sahibiz. Gereklilik durumunda testlerin tekrarlanarak teyit edilmesini sağlıyoruz. Yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın tüm testleri yapabiliyoruz. Özel sağlık sigortalarının tümüyle anlaşmalıyız. Hem profesörler ve uzman hekimlere hem de sağlık kuruluşlarına hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak tüp bebek merkezlerine çözüm ortaklığı sunuyoruz. Yılda 120 bin hastaya ulaşıyoruz. 2022 yılında da yeni yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"