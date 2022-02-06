Erkunt Traktör, Egeli çiftçilerden tam not aldı

TÜRKİYE'NİN önde gelen traktör markalarından olan Erkunt Traktör, İzmir'de gerçekleşen Agroexpo Tarım Fuarı'nda yerli motoru 'eCapra Engine' ve yeni modellerini tanıttı; Egeli çiftçilerden tam not aldı. Erkunt Traktör Satış Müdürü Yiğit Kosova, fuarda gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını belirterek, Ar-Ge çalışmaları sonunda geliştirdikleri yeni motor ile güçlerine güç kattıklarını söyledi. Erkunt'un, kurulduğu günden bu yana, ülke ekonomisinin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Kosova, Türk çiftçisinin talep ve beklentilerine kulak vererek yeni modellerini tasarladıklarını da ifade etti.

TEKNOLOJİYE YAKIN TAKİP

Erkunt Traktör Satış Müdürü Yiğit Kosova, sahadan gelen geri bildirimlerin yanısıra, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Bunun sonucunda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki model sayımızda ciddi bir artış gerçekleşti. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık. Ege'de bunun yaşayan bir örneğini görebiliriz; Meyveci ve Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörler Egeli çiftçinin en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor. Bayi ve servis teşkilatlarımız bölgede çok aktif çalışıyor" diye konuştu.