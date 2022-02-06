Hisarlar, yeni modellerini tanıttı

TÜRKİYE'DE ve dünyada tarım makineleri alanında önemli bir ticaret hacmine sahip olan Hisarlar Makine, Agroexpo İzmir Tarım Fuarı'na katılarak yeni modellerini görücüye çıkardı. 2021 yılında Erkunt Traktör Ailesi'ne katılan Hisarlar Makine'nin Satış Yetkilisi Yiğit Kosova, Hisarlar'ın kendi tasarım ve üretim kabiliyetiyle toprak işleme makinelerinin üretimini gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Kosova, "Traktörün tamamlayıcı ürünü olan tarım ekipmanları konusunda uzman, geniş ürün yelpazesine sahip olan Hisarlar, 35 yılı aşkın süredir Türk tarımına hizmet eden, bunun yanında 36 ülkeye ihracat yapan lider tarım makineleri üreticisidir. Hisarlar markamız, her şeyden önce ulusal ve küresel pazarlarda güven demektir. Kalite anlayışımız, sürekli gelişimiyle fark yaratan bir kurumsal kültüre sahiptir. Bu da bizi sürekli iyileşme, daha iyi, daha yeniyi aramaya yönlendirmektedir" diye konuştu.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

HİSARLAR'IN geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu da vurgulayan Yiğit Kosova, şu bilgileri verdi: "Ürün yelpazemizde Toprak İşleme Makineleri, Ekim- Bakım Gübreleme Makineleri, Hayvansal Üretim Makineleri ve Hasat&Harman Makineleri başlıkları altında birçok ürünümüz bulunuyor. Ege Bölgesi'nin en önemli fuarlarının başında gelen İzmir Tarım Fuarı'nda sergilenecek olan makinelerimiz, Egeli çiftçilerimiz tarafından yıllardır denenmiş ve beğenilmiş seçili ürünlerden oluşturuldu. Tarıma gönül vermiş her üreticinin emeğine saygımızla ürettiğimiz ürünler, hizmetler ve desteklerle geniş bir kadro ile fuara katıldık."