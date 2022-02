Gökyüzü haritasının bu hafta söyledikleri

KOÇ

FİKİR ÇATISMALARINA DİKKAT

Fikir çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen durumları içinizden yargılamalı ve taviz vermemelisiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz.



YAY

ENERJİNİZ ÇOK YÜKSEK

Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli. Enerjinizin çok yüksek olacağı bir hafta. Ön planda olacağınız grup aktivitelerinde dikkat çekeceksiniz. Kendinize güveniyor ve çevrenizde iyi etkiler bırakıyorsunuz. İşinizin gelişimi sürecinde değişimler sizi düşündürüyorsa da başarılı olacaksınız.



KOVA

FIRSATLAR KAPINIZDA

Önemli anlaşmalar yapmak için, özel fırsatlar yakalayacaksınız. Para sizin için değerli olacak. Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Sizden yaşça büyük yöneticilerin desteğini göreceksiniz. Duygusal tatmin sağlayacağınız işler peşindesiniz. Bazı fırsatlar yeniden karşınıza çıkacak.

BOĞA

ONAY BEKLİYORSUNUZ

Düşündüklerinize daha çabuk ulaşma çabası içinde, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız. Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeyin. Bu hafta, yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, hiçkimsenin kişiliğine eleştiri getirmeyin. Kuruntularınız yüksek.



OĞLAK

AKLINIZ ÇOK KARISIK

Birlikte çalıştığınız kişilerle mükemmel bir iletişim içinde olacaksınız. Gizli anlaşmaların size sağlam dönüşler getireceğini bilmelisiniz. Sadakat ve samimiyet sizin için çok önemli olacak. Her şeyinizin düzenli ve planlı gelişmesini istiyorsunuz. Finans konusunda fikirler verecek kişinin akılcı önerileri de size yardımcı olacak.



BALIK

MANEVİYATINIZ GÜÇLÜ

Kendi düşüncelerinizi harmanlarken; aklınız ve kalbiniz çelişki halinde. Olmayacak olayları, olur hale getirmek için evrenin sunacağı hediyeleri kabul etmelisiniz. Manevi duygularla hareket ettiğiniz zaman; karşınızdaki kişiyi tanımakta zorlanırsınız. İyi niyet elçisi olmak gibi bir takıntınız var. Bazı olumlu sunumları görmek istemeyebilirsiniz.



İKİZLER

HATA YAPMAKTAN SAKININ

Duygularınız ve mantığınız arasında gerekli köprüyü kurma çabası içinde olsanız bile, hata yapmanıza engel olamıyorsunuz. Bu hafta, isteklerinizi yeniden gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız sürekli değişim geçiriyor. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız.



YENGEÇ

SEZGİSEL GÜCÜNÜZ YOĞUN

Duygusal anlamda güvene ihtiyacınız var ve bunu maddesel destekle kazanmak isteyişiniz sizi motive ediyor. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun. Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir dönem. Sabırlı olmak zorundasınız. Duygusal olaylara yaklaşımlarınız ilginç.



ASLAN

DÜŞÜNCELER SİZİ ZORLUYOR

Olayları çok fazla gözünüzde büyütüyorsunuz. Düzensizlik canınızı sıkıyor. Etrafınızda sizi destekleyen gerçek dostlarınızın olduğunu bilmek sizin için sevindirici bir olay. Kendinizi motive edecek konulara ihtiyacınız var. Bu hafta düşüncelerinizde yoğunlaşma zorlukları yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak.



BAŞAK

OLAYLARI ABARTMAYIN

Bulunduğunuz ortamda bir çok alternatif söz konusu olacak. Tepki almak istemediğiniz birçok konu var ve bazı konularda çekimser davranıyorsunuz. Bu hafta kazançlarınızı güven altında görmek isteyebilirsiniz. Sakin bir şekilde planlarınızı yeniden gözden geçirmek için uygun bir günlerdesiniz. Olayları abartma konusunda bazen aşırıya kaçıyorsunuz.



TERAZİ

İŞ BAŞARINIZ ARTIYOR

Çevrenizde sizi destekleyen dostların varlığı, size faklı bir yelpaze sunarken, bazı konularda tereddütler yaşamanıza neden olacaktır. Duygularınızı başkalarının düşünceleri ile karşılaştırarak, gereksiz sıkıntılara girmemelisiniz. Kapasiteniz birçok işi başarmanıza yeter. Etrafınızdan etkilenmemeye çalışın. İç dünyanızın karışıklığını bir an önce düzeltmelisiniz.



AKREP

ENDİŞEDEN UZAK KALIN

Planlarınızı yaşama geçirme konusunda oldukça verimli bir performans sergiliyorsunuz. Bilinçaltınızda farklı düşünceler mevcut ve çevrenizden ters tepki almak istemiyorsanız, yapacağınız çalışmaları gizli tutmalısınız. Çevrenize tuhaf gelen yaklaşımlarınızla tepki alabilirsiniz. Endişelerinizden kurtulmaya çalışın. Şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız.

FİLİZ ÖZKOL