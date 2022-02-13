Musikiye rebap nagmesi

Anne ve babasının desteğiyle çocukken mandolin dersleri alan 72 yaşındaki Kudret Karayiğit, küçüklüğünde musikiye de merak salmaya başladı. 1990'lı yılların başındaki musiki ziyafetlerinde rebabzen ve neyzen Şemsettin Güvey ile tanışan Karayiğit'in rebaba (gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz) olan ilgisi gün geçtikçe arttı. İcrasını öğrendiği rebabın yıllar içinde yapımında da ustalaşan Kudret Karayiğit, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

İLKOKULDA BAŞLADI

Atölyesinde ürettiği rebabın icrasını da yapan Karayiğit, Türk musikisinin kendisi için adeta bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, anne ve babasının musiki merakının kendisini etkilediğini söyledi. İlkokul 2'nci sınıftayken mandolin dersleri aldığını anlatan Karayiğit, "Mandolin dersleri alarak musikiyle tanışmış oldum. Ortaokul ve lise yıllarımda ritim kursları aldım. Sonrasında Kütahyamızın türkülerinin babası olan Hisarlı Ahmet'in rahlesinde bağlama çalmayı öğrendim. Aldığım eğitimlerle çeşitli yerlerde Kütahya türkülerini icra etmeye çalıştım. Çeşitli dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak musiki grupları kurup şefliğini yapmaya çalıştım" dedi.

SESİ 5 YILDA ÇIKARDI

1990'lı yıllarda tanıştığı rebabın çoğunlukla Orta Asya'da eski bir çalgı olduğunu bildiren Karayiğit, Rebabın daha çok tasavvufta kullanılmış bir saz olduğunu ifade etti. Karayiğit, "Rebap, Hindistan cevizi kabuğu üzerine balık veya oğlak derisi gerilerek yapılan, üç telli, perdesiz, yaylı bir müzik aletidir. Telleri ise at kuyruğu kılından yapılıyor. Ressam Ahmet Yakupoğlu ve Şemsettin Güvey hocalarımın musiki toplantılarında kudüm ve bendir çalıyordum. Daha sonra Şemsettin Hocamın tavsiyesiyle rebapla tanıştım. Bir gün Şemsettin Güvey beni evine davet etti ve rebabı 3 kere öpüp alnına koyarak bana verdi. 'Bu rebabı sen icra edeceksin, yaşatacaksın ve yapımını öğreneceksin' dedi. Ressam Ahmet Yakupoğlu ile birlikte karar almışlar. Kabul ettik. Daha sonra bana hem icrasını hem yapımını öğretti. Rebap çok zor bir saz, 4-5 yıllık çalışma sonucunda istenilen seviyede ses çıkarabildim. Şu anda rebabın hem yapımını hem icrasını yapıyorum. Diğer yandan da meraklılarına da öğretmeye çalışıyorum" dedi. Kudret Karayiğit, rebabın yanı sıra, bağlama, tambur, ud, darbuka, bendir, güdüm ve kös çalabildiğini sözlerine ekledi.