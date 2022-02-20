Çamlaraltı Basketbol Takımı Türkiye finallerinde

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası Basketbol Turnuvası"nda mücadele eden Çamlaraltı Koleji Ortaokul Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilen İzmir ili müsabakalarında Çamlaraltı Koleji'ni temsil eden Yıldızlar Erkek Basketbol Takımı, İzmir maçlarında elde ettiği başarı sonrası şimdi de Türkiye Şampiyonası'nda grup maçlarında ter dökecek. Öğrencilerinin ilk kez böyle bir platformda yer almalarına rağmen İzmir'de başarılı bir performans sergilediklerini ifade eden Çamlaraltı Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda takımın antrenörü olan Özkan Keser, "Tüm heyecanlarına rağmen çıktıkları grup maçlarında büyük bir başarı gösteren öğrencilerimiz, Mersin'de daha büyük bir organizasyonda yarışacak olmanın sevinci ve coşkusuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Dersleriyle birlikte yoğun bir tempoda yürüttükleri antrenmanlarda standart üstü bir efor sarfediyorlar. Bu özverinin güzel sonuçlarını da Türkiye Şampiyonası'nda öncelikle dörtlü gruplardan çıkıp yarı finallere kalarak alacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.