Kalamış Yapı’dan Altınorman projesi

Güvenliğin ve konforun ön planda tutulduğu Altınorman projesi, yeşil ile mavinin buluştuğu İzmir'in en güzel manzarasında hayata geçiriliyor. Gece ve gündüz doyasıya tadını çıkarabileceğiniz İzmir Körfezi manzarasını kesintisiz ve panoramik olarak sunuyor.

YÜZDE 30'U SATILDI

Altınorman projesinde; Türk mutfağının en gözde lezzetlerinin sunulduğu restoranlar, temiz havasıyla büyüleyen açık alan, en taze ürünlere ulaşabileceğiniz market ve yarı olimpik havuz bulunuyor. Projenin 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 1215 konuttan oluştuğunu belirten Kalamış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Sevencan, "Proje, İzmir'in ulaşımı açısından en avantajlı konumunda yer alıyor. 38 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırdık. Bunun 12 bin metrekarelik alanında konutlar bulunuyor. 26 bin metrekarelik alanı peyzaj alanı olarak belirledik. Projeyi planlarken burada yaşayanların konforunu sağlamak öncelikli hedefimiz oldu. Bu yüzden yeşil ve açık alan, konut alanından çok daha fazla. Konutların yüzde 80'i deniz görecek şekilde 3 bloktan oluşuyor. Projenin şu anda yüzde 30'u satıldı. Ocak 2024'te projemizi tamamlayarak sahiplerine anahtarları teslim edeceğiz" dedi.

İYİLİĞE YATIRIM

Yatırımı yaparken aynı zamanda doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini de dile getiren Sevencan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarlanan projede, daire başına 25 metre yeşil alan düşüyor. Projede güneş panellerini konumlandırarak; bina teraslarımızda yapılacak güneş panelleri ile ortak alan saha aydınlatması sağlayarak temiz enerji kullanımına özen gösterdik, peyzaj alanlarımızın sulanması amacı ile yağmur sularını depoladık. Elde edilecek gelirin bir bölümünün; yüzde 33 TEGEV, Yüzde 33 HAYTAP ve yüzde 33 Ege Orman Vakfı'na bağışlayacağız. Aynı zamanda İyilik Takipçileri Derneği ile Bayındır Çırpı Mustafa Adanır Ortaokulu'nun tadilatını gerçekleştireceğiz"