Makrome örgü ile evde bohem bir tarz yaratın

KAPI SÜSÜ

Kapılarınızı süslemek için de iyi bir seçenek olacaktır. Kapılara takılan süslerin makrome ipi ile olması, daha geleneksel ve akustik bir şıklık getirir. Siz de kapınızın rengine uygun olan makrome ipiseçimi ile dekorasyona uygun tasarımlar yapılabilirsiniz.





DUVAR SÜSÜ/ DEKORU

Makrome ile yapılan duvar süsleri arasında son derece şık modeller vardır. Örgülü olanlar, düz modeller, oval şekilde olanlar gibi çok çeşitli modelleri tercih edebilirsiniz. Genel anlamda pamuklu makrome ipleri kullanılmaktadır. Kalın olan ip türü için ise tasarımlar daha farklı olabiliyor. İpinize uygun olan modellerin yapılması en doğrusu olacaktır. Makrome ipinden yapılan tasarımlar salon duvarları için son derece şık olacaktır.





HALI

Halı biraz daha zaman alabilir. Son derece emek gerektiren bir iş olacaktır. Ancak bunun beraberinde son derece severek kullanacağınız bir ürün çıkacaktır. Farklı renkleri bir araya getiren tasarımları kendiniz de kolaylıkla uygulayabilirsiniz.





LAMBADER /ABAJUR

Abajurlarda makrome ipinin kullanımı farklı bir tasarım için tercih edilebilir. Sarkan ipler, örgüler son derece şık şekilde abajurların süslenmesini sağlar. Makroma örnekleri abajurlar için son derece rahat şeklide uygulanabilir. Siz de dilerseniz örnek tasarımları uygulayarak süsleme yapabilirsiniz.



SAKSILIK/ÇİÇEKLİK

Sarkan modeller, tavana bağlanan modeller makroma örnekleri arasında saksılık olarak kullanılır. Saksı kullanımının daha dekoratif bir şekilde gözükmesini istiyorum diyenler tercih edebilir.



PERDE

Makromeden perde uygulamaları son zamanlarda sıkça tercih edilir hale geldi. Hem benzersiz bir tasarım yapmak hem de farklı bir dekorasyon seçeneği olması açısından önemlidir. Makrome ipi modelleri arasında, perde tercihinde daha çok sarkan modellerin ip ip olması, ince örgüler olması modadır.





YASTIK

Yastık kılıfları için ince ipler önerilir. Makrome modelleri arasında aynı zamanda salon ve diğer odalar için kullanılacak olan yastıklarda, ipleri sarkan-püsküllü modelleri de tercih edebilirsiniz.



AYNA

Uygulamayı çerçeve gibi düşünebilirsiniz. Makrome ipi kullanımı, daha sıkı örnekler ile ayna etrafında olacaktır. Şık bir görünüm elde etmek için daha ince modeller, ince ip kullanmak önerilenler arasında.