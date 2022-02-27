‘Dağ keçisi’ doktorları

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde yöre halkının 'dağ keçisi' adını verdiği eski model cipler, oto tamir servisinde yeniden hayat buluyor. KOÇARLI Sanayisi'nde oto tamir servisi işleten Adnan Akman, oğlu Ahmet Akman ile birlikte eski model cipleri revize ve modifiye ederek çalışır hale getiriyor. 1950'li yılların vazgeçilmezlerinden olan ciplerin halen yoğun talep gördüğünü belirten Adnan Akman, "İlçemizin kırsal mahallelerinde yaşayanlar, gelişen teknolojiye rağmen 70 yıllık ciplerinden vazgeçmiyor. 'Dağ keçisi' olarak bilinen bu ciplerden ilçemizde 500 adete yakın bulunuyor. Bu araçların tamir ve bakımının yanı sıra modifiyesini de yapıyoruz.

Klasik araçlara çok fazla merak var. İzmir, İstanbul, Bodrum olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Araçlar trafiğe çok rahat çıkarak hiçbir sorun çıkarmadığı gibi vize ve muayenelerden de kolay geçiyor. Her türlü arazide bu cipler çok rahat kullanılabildiği için tercih ediliyor. 300 bin TL değerinde lüks bir araçla sokaktan geçildiğinde kimse dönüp bakmıyor ama bu ciplerle geçildiğinde herkes dönüp bakıyor, dikkat çekiyor. Bundan dolayı cip alan çok fazla müşterimiz var" şeklinde konuştu.

"ÇIRAK BULAMIYORUZ"

YAPTIKLARI işin çok ilgi gördüğünü aktaran ancak devam ettirilmesi için çalıştıracak çırak bulmakta zorlandıklarından dert yanan Akman, "Restore ettiğimiz araçları zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. Yeni şeyler ekliyoruz, geliştiriyoruz. Ama en büyük sıkıntımız çırak bulamamamız. Çırak olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle iş teslimi biraz gecikebiliyor. Artık çırak bulmakta zorlanıyoruz. Her geçen gün tamirci sayısı azalıyor. Çünkü gidenlerin yerini dolduran kişiler bulunamıyor. Mesleğimizi sürdürecek yeni nesillerin yetişememesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü bu şekilde yeniden hayat bulan cipleri tercih eden çok fazla kişi var ama bu mesleği yapan, bizim gibi, eski ciplere hayat veren kişilerin de artması gerekiyor" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE