Hafta sonu kaçamağının adresi Nazilli

EGE'NİN zengin ve bereketli toprakları üzerine kurulu olan Nazilli, Aydın'ın incisi konumunda. Tarihi geçmişi yüzyıllarca öncesine dayanan Nazilli, 150 bini aşan nüfusu, Ege'ye özgü sımsıcak insanları, doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. Adına kitaplar yazılan meşhur pidesi ve inciri ile dikkat çeken Nazilli mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Tarım ekonomisi çok güçlü olan Nazilli'nin adının nereden geldiği tam bilinmemekle birlikte, "Naz" kelimesi ile bir ilişkisi olduğu zannediliyor.

UYGARLIKLAR BEŞİĞİ

Güzellikleriyle 'Nazlı' yakıştırmasını sonuna kadar hak eden Nazilli'nin tarihi, Lidyalıların kurduğu antik kent Mas Tavra'ya uzanıyor. Bu kent Hierapolis, Tripolis, Mas Tavra, Nysa, Tralleis, Magnesia ve Efes kentlerinden geçen ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Daha sonraları Pers Kralı Kyrus'un Lidya kralı Kroisos'u yenmesinin ardından Perslerin hükümdarlığı altına girdi. Ardından 'Büyük İskender' burayı ele geçirdi. O günlerden günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bölge, 1390'da Osmanlı'ya geçti. Ankara Savaşı'nın ardından bölgede hüküm süren Timur'un hakimiyetine ise 2. Murat son verdi. İzmir'e 161, Aydın'a 46, Denizli'ye ise 81 kilometre uzaklıktaki bu güzel ilçeyi gelin birlikte tanıyalım.

UZUN ÇARŞI

Nazilli'nin kalbinin attığı yer. Ne ararsanız bulabileceğiniz meşhur çarşı, ilçenin de sembolü. Güler yüzlü esnafların karşıladığı dükkanlarda alışverişinizi yapabilir, mütevazı lokanta yemek yiyip, kafelerinde yorgunluk atabilirsiniz.

ARPAZ BEYLER KONAĞI

Nazilli'nin yaklaşık 15 kilometre güneyinde, Arpaz köyünde yer alıyor. Arpaz ailesinin konağı olan bina, ilçenin önemli tarihi yapıları arasında. Nadide ahşap işçiliği, tavanlarında yer alan çarkıfelek motifleri 19. yüzyıl mimarisini yansıtıyor. Konağın erzak dolaplarını ise mutlaka görmelisiniz. 19. yüzyıla ait mimari özellikleri içerisinde barındıran yapının en önemli parçalarından birisi 'Arpaz Kalesi'. Bazı yazılı kaynaklarda 'Arpaz Kulesi' olarak yer alan yapı, Meşrutiyet Dönemi'ne kadar zindan olarak kullanılmış.

ETNOGRAFYA MÜZESİ

İstasyon Meydanı'nda gar karşısındaki eski Ankara Palas Oteli olarak bilinen bina, müze olarak hizmet veriyor. Yörenin ünlü efelerinden Demirci Mehmet Efe tarafından yaptırılmış. "Anayurt Oteli" filminin çekildiği bina, restorasyonun ardından görkemli bir tarihi yapı haline gelmiş.

DOKUZUN HAMAMI

Altıntaş Mahallesi'nde yer alan Dokuzun Hamamı, Osmanlı Dönemi'nden günümüze kadar gelebilen tek hamam. Türk hamamı olarak uzun yıllar hizmet veren yapı, ilçenin kültür ve taşınmaz varlıklar listesinde.

NYSA ANTİK KENTİ

Antik Kent aslında Sultanhisar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Ancak Nazilli'ye uzaklığı sadece 15 dakika. Zeytin ağaçları ve doğal güzellikler arasına kurulmuş önemli ticaret ve ulaşım yolu üzerinde yer alıyor. Görkemli tiyatrosu yaklaşık 12-13 bin kişilik. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan nadide eserler Aydın Müzesi'nde sergileniyor. Kentin, tiyatro, kütüphane, yaşlılar meclisi ve sütunlu caddesi bugün bile tüm ihtişamını koruyor.

MASTAURA ANTİK KENTİ

Bozkurt köyüne 1 kilometre uzaklıkta olan ve diğer antik kentlere göre küçük bir yerleşim oan Mastaura Antik Kenti'nin farklı dönemlerde farklı uygarlıklar tarafından kullandığı biliniyor. Tiyatro ve nekropol bölümü dikkat çekici.

DEREAĞZI ŞELALESİ

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Dereağzı Şelalesi, mutlaka gezilip görülmesi gereken doğal güzellikler arasında bulunuyor. Her mevsim farklı bir güzellik sunan şelale alanı, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

MEŞHUR NAZİLLİ PİDESİ YEMEDEN DÖNÜLMEZ!

NAZİLLİ pidesi, yöre mutfağının en ünlü yemeği. Ünü yurt dışına taşan bu pidenin karışık, kaşarlı, peynirli, kıymalı, yumurtalı, peynirli, tavuklu, otlu ve tahinlisi çok tercih edimiyor. Eğer ziyaretinizi yaz mevsiminde gerçekleştiriyorsanız, buz ve şerbetle yapılan kar helvasının tadına mutlaka bakmalısınız. Yörenin mis kokulu inciri ise hem şifa hem de enerji kaynağı.

NASIL GİDİLİR NEREDE KALINIR?

NAZİLLİ'YE karayolu ile pek çok şekilde ulaşabileceğiniz gibi Basmane- Aydın Demiryolu Hattı ile İzmir'den de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tren Basmane Tren Garı ve Nazilli Tren İstasyonu arasında 175 kilometrelik bir yol var. Bu hat ilk olarak 1882'de kullanılmaya başlanmış. Hem tarihi hem kültürel özellikleri ile ön plana çıkan ilçeye her sene binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. İlçede zengin konaklama tesisleri mevcut. Her bütçeye uygun beş yıldızlı otellerden, pansiyona ve apart otellere kadar pek çok seçenek bulunuyor.

NADİR UYSAL