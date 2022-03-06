Hayallerin tasarımcısı

yıldır İstanbul'da yaşayan ve kendi ismini verdiği markasıyla yüzlerce gelinin hayallerine dokunan İranlı modacı Simin Valipoor Deli, pek çok kişinin üzerinde saatlerce uğraştığı yeni ürün tasarlama işini, dakikalar içinde gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. Farklı bir bakış açısına sahip olan ve hayata geçirdiği gelinlik ve abiyelerle hayranlık uyandıran Deli'nin bu özelliği, birçok büyük markanın onu keşfedip kısa sürede baş tasarımcı yapmasına da imkan sağladı.

İşin A'dan Z'ye her yönünü bildiği için çizimi de kendisi yapan, yurt dışında önemli modacılara ve bazı markalara koleksiyonlar hazırlayan başarılı modacı, "Gerek benim gerekse karşımdaki kişinin hayal ettiği bir tasarımı 3 dakikada çizip ortaya çıkarabiliyorum. Bu herkesin yapabildiği bir şey değil. Bu işin matematiğine hakim olmak beni çok mutlu ediyor ve daha da ileriye taşıyor. Hayal ettiğimi çiziyorum, çizdiğimi kesip dikiyorum ve onları da tasarıma dönüştürüyorum. Üzerindeki dantellere, işlemelere kadar hepsini kendim oluşturuyorum" şeklinde konuştu.

"ANNEMİN TERZİSİ KEŞFETTİ"

İran'da grafik tasarım bölümünde okurken farkında olmadan kağıt üzerinde silüetler çizip eklemeler yapan deneyimli modacı, "Bir gün annemin bir terzisi beni gördü ve 'Sen boşuna grafik tasarım bölümü okuyorsun. Senin moda sektörüne yönelmen gerek' deyince bir anda kendimi keşfettim ve 'Evet, benim bakış açımı değiştirmem gerek' dedim. O günden sonra da moda dünyasına adım attım. Gerçekten de bu işi aşkla yapıyorum. Sade bir dizayn bile olsa severek oluşturuyorum. 2010 senesine kadar kendi ülkemde moda tasarımıyla ilgili çalışmalar yaptım. Orada akademik anlamda eğitimler verdim. Sonra Türkiye'de devam etmeye karar verince İstanbul'a geldim. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü mezunu olduktan sonra birçok büyük markanın baş tasarımcılığını yapmaya başladım. Daha sonra eşim Ziya Deli ile tanışıp evlenerek Türk vatandaşlığına geçtim. Şu anda 3 çocuk annesiyim. İstanbul Fatih'te 7 katlı mağazamız var. Hem eve hem de işlerime vakit harcadığım için dinlenmeye pek vaktim olmuyor açıkçası" dedi.

KISITLAMA BAŞARIYA ZORLADI

İran'ın, nakış ve tezhip bakımından çok güçlü ve zengin bir sanata sahip olduğunu ifade eden Simin Valipoor Deli, "Bir kıyafetin dese- nini çizerken bile o kültürü ister istemez yansıtıyorum. O kültürün tamamını modern bir hale dönüştürüp gelinlik ve abiyelere aktarıyorum. Bence sahip olduğum en büyük başarı oradan geliyor. İran'da bazı kısıtlamalar ve yasaklar yüzünden sanatımı tam anlamıyla icra edemiyordum. Ancak İstanbul'a gelince kendimi buldum. Bana göre yasaklar her zaman daha büyük başarılara sebep olur. O engellemelerin arasından farklı bir yol, alışılmamış bir boyut bulmaya çalışıyor insan. Bunu orada yaşayan birçok arkadaşımda gördüm. Her alanda başarılı oldular" açıklamasında bulundu.

İZMİR'DEKİ İLK DEFİLE

Geçtiğimiz Ocak ayında İzmir Fashion Week'te defi leye katılan ve ilk deneyimini yaşayan Deli, "Benim için büyük bir heyecandı. 2,5 ayda hazırlandım. Bundan sonra devamı gelecek. Önümüzdeki yıl IF Wedding Fashion İzmir'de de defi le yapmayı istiyorum" dedi.

■ ERCAN AKGÜN