İlham veren kadınların hikayesi

COCO CHANEL'DEN ÖNCE

FİLM, kadınların bir pastaya benzettiği giyim tarzını, sadeleştiren, kadını korseden kurtarıp rahat hareket etme imkanı sunarak modada devrim yaratan, günümüzün de fenomenlerinden biri olan Coco Chanel'in hayatından bir kesit anlatıyor. Film, Gabrielle Bonheur Chanel'in 'Coco Chanel' olma yolunda geçtiği aslında pek de masalsı olmayan hayatını konu alıyor.

FRİDA KAHLO

SANAT dünyasının 'ilk'lerinden ve en özel kişilerinden biri... Bir ressam: Frida Kahlo... Kocası Diego Rivera ile oldukça ilginç ve modern bir ilişkisi vardır. Bunun yanı sıra politik ve cinsel özgürlüğün asla kısıtlanamayacak özgürlükler olduğuna inanmaktadır. Peki Frida, baskıcı dönemin 'önemli' ve 'tek' kadın ressamı olurken neler yaşanmış, neler düşünmüş ve neler konuşmuştur?

DİREN

SARAH Gavron'ın ikinci uzun metrajlı kurmacası, tarihin ilk feminist hareketlerinden birini başlatan kadınların, gittikçe acımasızlaşan hükümete karşı yürüttükleri mücadeleye odaklanır. Gizli buluşmalarla bir araya gelen bu grubun üyeleri işçi sınıfı kadınlarıdır ve hareketin ilk safhalarında barışçıl yöntemler izlerler. Ancak hem çalışma koşulları hem de kişisel hayatları için verdikleri eşitlik savaşı, zamanla daha radikal bir boyuta taşınmak zorundadır. Film bu ekibin bir üyesi olan Maud'un hikayesini ele alıyor.

GİZLİ SAYILAR

FİLM, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayesini konu ediniyor. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve uzay bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır.

KALDIRIM SERÇESİ

ÜNLÜ Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın hayatını konu alan Kaldırım Seçesi, şarkıcının çocukluğundan ölümüne kadar olan sürede, başarılarını, özel hayatındaki çöküşleri ve hayal kırıklarını ele alıyor. Olivier Dahan imzalı film, genç oyuncu Marion Cotillard'ın etkileyici performansına sahne oluyor.

DEMİR ÇENELİ MELEKLER

YÖNETMENLİĞİNİ Katja Von Garnier'ın yaptığı bu ABD yapımı dram filmi, Amerikan tarihindeki önemli bir olayı konu alırken, cesur, başarılı ve genç eylemci Alice Paul ve Lucy Burns'ün gerçek yaşam hikâyelerini anlatıyor. Amerikan kadınlarının oy kullanma hakkını elde etmesi için pek çok riski göze alan Alice'e Hillary Swank hayat verirken, Lucy i ise Frances O'Conner canlandırıyor.

MARİE CURİE

BİLİM insanı Marie Curie, kocası Pierre ile birlikte 1903 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alan ilk kadındı. Fakat kısa bir süre sonra iki çocuk annesiyken kocası Pierre'i kaybetmiştir. Erkeklerin egemen olduğu bir dünyada, kararlı bir şekilde yoluna devam eder, ve Paris'teki Sorbonne'da bir yer alan ilk kadın olur. Marie Curie 2016 filmi Marie Noelle tarafından yönetilmektedir. Biyografi, dram ve romantizm türündeki Marie Curie filminin 3 ödülü bulunmaktadır.