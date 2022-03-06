Osmanlı yemekleri ile 2 altın madalya

DENİZLİ Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Aşçılık Dalı Öğrencimsi Hatice Atmaca, Denizli Ticaret Odası (DTO) sponsorluğunda gittiği Tunus'tan çifte altın madalya ile döndü. Osmanlı mutfağından hazırladığı Hünkâr Beğendi ve Terkibi Çeşidiye yemekleri ile ana yemek kategorisinde iki altın madalya birden kazandı. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde altın, Dünya Aşçılar Birliği (WACS) İstanbul Kıtalararası Mutfak Günleri Yarışması'nda gümüş madalya kazanan Hatice Atmaca, "Bu benim çocukluk hayalimdi. İlk defa yurt dışında ülkemi temsil ettiğim yarışmada iki altın madalya birden kazandım. Türk Bayrağı ile var olmak, ülkeme bu gururu yaşatmak benim için çok önemli oldu" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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