Gaziantep lezzetleri Han Kebap ile İzmir’de

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz günlerde hizmete giren Gaziantepli MHG Han Kebap Izgara Kebap ve Çorba Salonu, Gaziantep'in meşhur yöresel lezzetlerini İzmir'e taşıyor. Soslarda kullanılan baharatlardan, etlerde kullanılan kuyruk yağına kadar tamamı Gaziantep'ten gelen ürünler, vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Gaziantep usulü mezeler, ana yemeklerin yanında müşterilere ikram olarak sunuluyor.

Dededen babasına devreden mesleğini üçüncü kuşak olarak devam ettiren Han Kebap Salonu'nu hizmete açan Aslı Gülelçin, "Gaziantep'in lezzetlerini İzmir halkına tanıtmak için hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın hem damak zevkine hem de bütçesine hitap ettiğimiz için buraya bir gelen bir daha geliyor. Çünkü kebap çeşitlerimizde hem görselliğe hem lezzete önem veriyoruz. Sektöre yeni giriş yaptık ancak hedeflerimiz büyük. Etlerimizi de kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde ettiğimiz için fiyatlarımız piyasaya geneline gören çok uygun" diye konuştu.

Gaziemir, Gazi Mahallesi 25 sokakta faaliyete geçen Gaziantepli MHG Han Kebap Salonu, çorba, kebap, mangal, köfte, pirzola çeşitleriyle beğeni topladı. Ana yemeklerin yanında ikram olarak el yapımı çiğ köfte, antep ezme, ayran aşı ve tulumba tatlısı sunuluyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00- 23.00 saatleri arasında hizmet veren Han Kebap'tan ev ve işyerlerine 05452212735 veya 05013762735 numaralı telefonlardan sipariş verilebiliyor. Ayrıca "getir" ve "trendyol" gibi online sipariş hatlarından da anında hizmet imkanı sunuluyor. Birkaç gün önceden verilebilecek toplu sipariş ve rezervasyonlar da pazar günleri de hizmet veriliyor.

YÖRESEL MALZEMELER

Gaziantep lezzetlerini İzmir'e taşıdıklarını ve önümüzdeki süreçte yeni şubeler açmayı hedeflediklerini belirten İşletmeci Aslı Gülelçin, "Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve mutfağını İzmir'e taşıdık. İşimizi severek yapıyoruz. Ana yemeğin dışında yöresel mezeleri de ikram olarak veriyoruz. İşkembe çorbasını yapmadan önceki işlemde kesinlikle kostik kullanmıyoruz. Evde annelerimizin yaptığı gibi sıcak su içinde temizlenmiş ve bekletilmiş işkembeden çorba yapıyoruz.

Bazı yerlerdeki çorbanın içindeki işkembenin lastik gibi olmasının nedeni kostik kullanılmasından kaynaklanıyor. Çorba yaptığımız mercimek, kebaplarda yöreye özel lezzet katması için kullandığımız kuyruk yağı Gaziantep'teki toklu cinsi koyunlardan geliyor. Yine kebaplara özel bir lezzet katan soslarda kullandığımız salça, biber, kimyon, sumak ve zahter denilen baharat çeşitleri Gaziantep'ten geliyor. El yapımı şalgamı ise Adana'dan özel olarak getirtiyoruz" dedi.

KİLO FİYATLARI UYGUN

Han Kebap Salonu'nda, piyasa geneline göre çok uygun fiyatlar da dikkat çekiyor. Balıkesir'deki kendi çiftliklerinde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ve özenle seçilerek marine edilen et ürünlerinin, direk birinci elden halka sunulduğu için piyasaya göre uygun fiyatlı olduğunu belirten Aslı Gülelçin, "Aracı firma olmadığı için etler ucuz. Kebap mangal çeşitleri kilo ile servis kilo ile köfte 150 TL. Normal kasapta köfte bile yaklaşık 110 liradan alınıyor. Kuzu pirzola kilosu 180 lira. Normalde bu fiyatlar kasaplarda görülürken biz pişmiş olarak satıyoruz. Fiyatlar ilk elden olduğu ve aracı olmadığı için ucuz. Çünkü kasaptan almayıp kendimiz üretiyoruz. Asla fırsatçılık yapmıyoruz amacımız Gaziantep lezzetlerini tanıtmak ve halkımızın güvenini kazanmak. Çeşitleri artıracağız. Özel soslu dinlenmiş marine edilmiş etlerimizi birkaç gün önceden hazırlayıp özel isteğe göre hizmet veriyoruz" diye konuştu.

MENÜDE NELER VAR?

KEBAP MANGAL ÇEŞİTLERİ

Kuzu ciğer şiş, kuzu kuşbaşı, Adana kebap, Urfa kebap, köfte, kuzu pirzola, çöp şiş, tavuk şiş, tavuk kanat, tavuk pirzola, et sote, saç kavurma, KİLO İLE SERVİS Köfte, kuzu pirzola, çöp şiş, tavuk kanat ÇORBALAR Kelle paça, işkembe, mercimek, ezogelin MEZELER İKRAM Antep ezme, el yapımı çiğ köfte, ayran aşı, tulumba tatlısı

TOLGA TEKİN