Gökyüzü haritasının bu hafta söyledikleri: Bu hafta her şey değişiyor

KOÇ: Yeni tekliflere açıksınız

İş hayatınızda mükemmel bir gelişme sizi bekliyor. Sosyal şartlarınız değişecek. Hafta boyunca güç savaşları içinde olacaksınız. Duygusal konulara daha fazla odaklanacaksınız. Aşk etrafınızda dolaşıyor. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

BOĞA: Kendi yolunuzdasınız

Bu ay kariyer evinizdeki Venüs ve Mars, size önemli anlaşmaların söz konusu olduğu ortamları yaratacak. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuzu biliyorsunuz. Kariyerinizde önemli yükselişler söz konusu olacak.

İKİZLER: Ön plana çıkıyorsunuz

Zihinsel ve bedensel aktiviteleriniz çok yüksek. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu günlerdesiniz. Kendinizden emin tavırlarınızla onları etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Sıra dışı ilişkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir beklediğiniz kişi, bu dönmede karşınıza çıkacaktır.

YENGEÇ: Planlı davranıyorsunuz

Para kazanmayı hedefliyorsunuz. İş ortamlarında güçlü ve kariyerli kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Maddi konular sizin için her zaman çok önemli. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Sosyal çevre kazançlarınızı artırmada size yardımcı olacak.

ASLAN: Is fırsatlarınız artıyor

İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, standardı yüksek ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine çare bulmak size düşebilir. Dost toplantılarında farklı düşünce yapınız aranan kişi olmanızı sağlıyor. Önemli bir iş anlaşması fırsatı doğuyor.

BAŞAK: Deneyimleriniz bollasacak

Hareketli ve neşeli günler sizi bekliyor. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Deneyimleriniz oldukça bol olacak. Bazılarınız iş aşklarıyla gündeme gelecekler. Eski sevgililerle sosyal bir aktivite de karşılaşabilir ve geçmişten söz edebilirsiniz.

TERAZİ: Enerjiniz yüksek

Aşk gezegeniniz Mars sayesinde oldukça hareketli ortamlarda bulunacaksınız. Enerjiniz oldukça yüksek seyredecek. Karşı cins üzerinde hayranlık kazanırken, hemcinsleriniz tarafından ilgi ve hasetle izleneceksiniz. Yolculuklarda aşklar ve beraberlikler söz konusu olurken, seminerler ve kültürel etkinliklerde karşılaşacağınız kişilerden etkileneceksiniz.

AKREP: Aileniz önemli

Yakın çevrenizdeki kişilere dikkat etmelisiniz. Çünkü karşılaşacağınız kişiden büyük etki alacaksınız. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır. Belki de diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız. Bu ilginç aşk sizin için oldukça önemli olabilir Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta.

YAY: Ille de kariyer diyorsunuz

Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. Siz özenli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Para gezegeniniz Satürn sizi kariyer başarınızı güçlü bir şekilde paraya dönüştürecek.

OĞLAK: Yatırımlar önem kazanıyor

Karşınıza çıkan kişilerin kapasitelerini çok çabuk ölçebiliyorsunuz. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.

KOVA: Sorumlulugunuz artıyor

Sevdiklerinizden fazla uzağa gitmek istemeyeceksiniz. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza saygı göstermesini bekliyorsunuz. Bunu onlara anlatmak zorunda kalmak sizi biraz sıkabilir. Sizin onlardan beklediğiniz anlayış daha sonra iş çevrenizde sizin takdir nedeniniz olacak.

BALIK: Iliskileriniz cazip dönemde

Kariyer gezegeniniz sizi desteklemeye devam ediyor. Jüpiter sizin kazançlarınızı ve başarınızı pekiştirecek fırsatları ayağınıza getirecek. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevdiğiniz bu dönemde, bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu.