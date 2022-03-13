Ünlüyüm demediler, hayranlarıyla evlendiler

Dünyaca ünlü starların birçoğu kendileri gibi tanınmış kişilerle hayatlarını birleştirirken, bazıları ise hayranlarına gönlünü kaptırıyor. İşte aşkın şöhret tanımadığına örnek gösterilecek, sıradan insanlarla dünya evine giren starlar...

CHRİSTİAN BALE

İNGİLİZ sinema oyuncusu Bale'in en büyük hayranı, aktrist arkadaşı Winona Ryder'ın kişisel asistanı Sibi Blazic idi... Blazic'in kendinden 4 yaş küçük oyuncuyu aşk ağına düşürmesi uzun sürmedi. Güzel hayranıyla 2000 yılında evlenen Christian Bale'in 2 çocuğu oldu.

CONAN O'BRİEN

ÜNLÜ komedyen Conan O'Brien, 2000 yılında programında tiye aldığı bir reklamın ardından, metnin yazıldığı reklam şirketini ziyaret etti. Reklam yazarı genç Liza Powell ise O'Brien'ın büyük hayranı çıktı. İkili aralarında çakan kıvılcımın ardından, 2 yıl içinde evlendi.

MATT DAMON

OSCAR ödüllü oyuncu Matt Damon, 2003 yılında Stuck on You (Takıldım Sana) filminin çekimleri sırasında Miami'deki bir barda tanıştığı barmen hayranı Luciana Bozan Barroso ile 2005'te evlendi. Çiftin 4 çocukları var ve mutlu evlilikleri tam gaz sürüyor.

JERRY SEİNFELD

1998 yılında gittiği bir spor salonunda 17 yaşındaki Jessica Sklar ile tanışan ünlü komedyen Jerry Seinfeld, bir yıl sonra genç hayranıyla dünya evine girdi. Sonradan yazdığı yemek kitaplarıyla da tanınan Jessica, Jerry ile mutlu evliliğinden 3 çocuk dünyaya getirdi.

JESSİCA ALBA

ABD'Lİ ünlü aktris, Fantastic Four film serisinin çekimleri sırasında tanıştığı Cash Warren ile 2008 yılında evlendi. ABD'li aktör Michael Warren'ın oğlu olan Cash, güzel yıldızın en büyük hayranlarından biriydi. Üç çocukları olan çiftin evliliği ilk günkü gibi sürüyor.

ELVİS PRESLEY

ELVİS 24 yaşındayken tanıştığı, kendisinden 10 yaş küçük hayranı Priscilla'ya gönlünü kaptırdı ve bu aşk 7 yıl sonra onları evliliğe taşıdı. Elvis tutkunu Priscilla, evliliğinin beşinci yılında karate hocasıyla birlikte olunca, çift 1973'te ayrıldı ve Kral 4 yıl sonra yaşama veda etti.

MARİAH CAREY

ŞARKICI Mariah Carey, 2008'de 'Bye Bye' şarkısının klip çekimi sırasında rapçi hayranı Nick Cannon'la tanıştı. Cannon, tutkuyla bağlandığı güzel Carey'i tavladı ve ikili 2009'da evlendi. Cannon'dan iki çocuk doğuran ünlü şarkıcının evliliği 2016'da sona erdi.

ADAM SANDLER

SANDLER'IN 1999 yılında rol aldığı Big Daddy (Süper Baba) filminde 'garson kız' rolünü oynayan Jacqueline Titone tam bir Sandler aşığıydı. Aralarındaki bağ her geçen gün güçlenen ikili, 2003'te yaşamlarını birleştirdi. İki çocukları olan çiftin mutlulukları sürüyor.

NİCOLAS CAGENİCOLAS

OSCAR ödüllü aktör Nicholas Cage, 40 yaşındayken Los Angeles'ta gittiği bir restoranda garsonluk yapan ve sıkı hayranı olan Alice Kim ile tanıştı. Kendisinden 20 yaş küçük Alice'in çekiminden kurtulamayan ünlü yıldız, bir süre sonra garson kızla üçüncü evliliğini yaptı.

TOBEY MAGUİRETOBEY

NAM-I diğer 'Örümcek Adam' Tobey Maguire, 2003 yılında Seabiscuits (Zafer Yolu) filminin çekimleri sırasında tanıştığı mücevher tasarımcısı kız Jennifer Meyer ile büyük aşk yaşadı. Jennifer'ın tutkuyla ağlarını ördüğü Toby, 2007'de kendisiyle dünya evine girdi.

Bülent GÜRLÜK