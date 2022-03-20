Asıllarında Türklük var

■ HUGH JACKMAN

Dünyaca ünlü aktör Hugh Jackman, birsüre önce dedesinin Türk olduğunu açıklamıştı. Jackman, Sakız adasında doğan ve İstanbul'da bankacılık yapan büyük dedesinin yarı Rum yarı Türk olduğunu belirterek, kendisini de Osmanlı torunu olarak tanımlıyor. 54 yaşındaki Avustralyalı aktör ve yapımcı bugüne kadar kariyerinde bir çok film ve müzikalde yer almıştır. Jackman, dünya çapındaki şöhretini süper kahramanları ve tarihsel kişilikleri oynadığı büyük yapımlarla elde etmiştir.

■ STEVAN SEAGAL

Soy ağacını merak eden bir başka ünlü aktör ise aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Steven Seagal yaptığı araştırmalarla soyunun Türkiye'ye kadar uzandığını bulmuş. Amerikalı oyuncu Orta Asya kökenli bir Türk olduğunu öğrenmiş. 70 yaşına basan Amerikalı dövüş sanatları ustasının oyuncu, şarkıcı, yazar, yapımcı ve yönetmenlik dışında asıl mesleğinin lisede matematik öğretmenliği olduğunu biliyor muydunuz?

■ ADELE

Kadife sesiyle popüler müzik dünyasının en güçlü isimlerinden Adele, birkaç yıl önce basının karşısına geçmiş ve kökeninin Türkiye'ye kadar dayandığını söylemişti. Melez olduğunu açıklayan Adele, 'Ailemde Türk, İspanyol ve İngilizler var' demişti. 34 yaşındaki İngiliz sanatçı Londra'da doğdu. Aile kökeni Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı... Adele, "Ben babamdan dolayı yarı Galli'yim. Henüz 2 yaşındayken bizi terk ettiği için onu asla affetmeyeceğim" diyor.

■ KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian'ın Ermeni kökenli olduğunu artık bilmeyen yoktur herhalde... Babaannesi Kayseri, dedesi ise Kars doğumlu birer Ermeni olsa da bu topraklarda yaşadıkları dönemde Türklerle de akraba olmuşlar. Birkaç yıl önce ise uzaktan kuzenleri olduklarını iddia eden bazı kişiler Türkiye'de ortaya çıkmıştı.

■ RITA WILSON

Holywood'un en kariyerli isimlerden Tom Hanks'in eşi Rita Wilson da Türk kökenli. Yunanistan'a bağlı İskeçe Yassıören köyünden göçen Türk ve Müslüman bir ailenin kızı olduğunu gizlediği konuşulsa da babasının Halil İbrahim'in Pomak olduğu biliniyor. ■ JERRY SEINFIELD

"Seinfeld" dizisiyle televizyon tarihine damga vuran komedyen ve yazar 'Jerry Seinfeld' de Türk ve Suriye kökenli. Dedesi Selim Hüsnü'nün Amerika'ya göç etmesiyle kaderi değişmiştir. Yahudi bir aileden gelen oyuncunun soyağacında Osmanlı dönemi Halep kentinden, ABD'ye giden Selim ve Salha Hosni, çifti de vardır. Çift ülkeye kayıt yaptırırken, resmi makamlara uyruklarını Türk olarak belirtmiştir.

■ ANTONY COSTA

Bir dönem ülkemizde de fırtınalar estiren 'Blue' grubunun üyesi Antony Costa, Rum ve Türk kökenlidir. Kıbrıs'tan İngilitere'ye göçen bir ailenin oğludur. Gruptan Simon Webbe'in de Ayşen Kemal adlı bir Türk'le evli olduğunu anmsatalım 41 yaşındaki Costa aynı zamanda oyunculuk kariyeriyle de öne çıkıyor.

■ TAMER HASSAN

"Game of Thrones", "Titanların Savaşı", "Batman" gibi ünlü yapımlarda rol alan Tamer Hassan da Kıbrıs Türkü. İngiltere'ye göçen bir ailenin oğlu olan Tamer Hassan'ın kızı Belle de şöhret yolunda ileriliyor. Kıbrıs asıllı Türk oyuncu Hassan 18 Mart 1968'de senesinde Londra'da hayata gözlerini açtı. Günümüze kadar birçok önemli dizi ve film projelerinde kendisine yer buldu. Kariyerinin en önemli çıkışını 'NCIS' isimli dizide misafir oyuncu olarak yaşadı.

■ VANDELA KIRSEOM

90'lı yılların en popüler mankenlerinden Vandela Kirsebom'un babası Türk'tü. Norveçli bir anne ile Türk bir babanın kızı olarak İsveç'te keşfedilmiş ve Amerika'ya taşınarak ünlü markaların yüzü olmuştu.

■ BOB DYLAN

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ünlü şarkıcı Bob Dylan da Türk kökenli olduğunu açıklayan isimlerden sadece biri. Otobiyografisinde, ailesinin İstanbul'da yaşarken önce Kars Kağızman'a, oradan Trabzon'a göç ettiğini anlatmıştı. Nobel'i kazandığı günden itibaren hiç konuşmayan Dylan, Amerikan müzik kültürüne başka bir açıdan şiirsel anlatım kazandırdığı için aday gösterilmişti. Sanatçının şimdiye kadar yaptığı albümler 100 milyonun üstünde sattı.

■ IRINA SHAYK

Dünyaca ünlü model Irina Shayk da Tatar Türk'ü.Gerçek soyadı Shaykhlislamova (Şeyhislamova) olan modelin babası Tatar, annesi Rus. Uzun ve telaffuzu zor soyadını kısaltarak şöhrete adım attı. 36 yaşındaki model 2011'de tanındı. Güzelliği ile dünya podyumlarına damga vurdu, unutulmazlar arasına girdi.

■ RHIAN BREWSTER

İngiltere'nin son dönem gözde futbolcularından Rhian Brewster da Türk kökenli çıktı. Babası Barbadoslu, annesi Türk olan 20 yaşındaki yıldız oyuncu gelecek vaat eden isimlerden. 1 Nisan 2000 yılında Londra'da doğan Rhian Brewster'ın babası İngiliz, annesi bir Kıbrıslı Türk. Adı Hülya Hasan Brewster. Kuaför olan annesi, Rhian'ın futbolcu olması için kuaför dükkanının bir kısmını hiç düşünmeden satmıştı. ■ METISHA SCHAEFER

Almanya'nın Kim Kardashian'ı olarak tanınan Metisha Schaefer, Almanya'da dünyaya gelmiştir aslen Samsun Bafralı'dır. Gerçek ismi Mehtap Yavuz'dur. Mehtap'ı yıllar önce Miami'de bir yönetmen keşfetmiş. Ardından Tom Cruise'un 'Rock of Ages' filminde ve Jennifer Lopez'in klibinde oynayınca Allah, "Yürü ya kulum" demiş.

NADİR UYSAL