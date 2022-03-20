Gençlesirken dekolte bölgesini unutmayın

Söz konusu yüzümüz olduğunda yaşlanma izlerini yok etmek için tüm operasyonlara evet deriz. Fakat boyun, eller ve dekolte bölgemiz için bu önemi göstermeyiz. Oysa kadın vücudunda en dikkat çekici noktalardan biri olan dekolte bölgesi, yaz kış ön planda olan ve kadının sevdiği bir bölgedir. Zamanla güneş ışınlarına ve kozmetik ürünlerine maruz kalarak lekelenen, yatış pozisyonuna bağlı olarak kırışan dekolte, yaşımızı hemen ele verir. Dekolte deformasyonu hormonal dengenin bozulmaya başladığı dönemde çok hızlı ilerleyen bir süreçtir. Yaş ilerledikçe azalan kollajen üretimine ek olarak göğüslerin ağır yükünü çeken dekolte bölgesi düzenli bakım yapılmadığında kolayca sarkabilir ve kırışmaya meyillidir. Medikal Estetik Doktoru Yasemin Savaş, göğüs bölgesi çizgilenmesinin en önemli sebepleri arasında yaşlanma, güneş hasarları ve yana doğru uzun süreli aynı pozisyonda yatmalar olduğunu söyleyerek dekolte güzelliği için şu tüyoları verdi...

GÜNES KREMİ KULLANIN

YAŞLANMAYA karşı korunmanın ilk ve en önemli ayağı cildi UV ışınlarına karşı korumak ve nemli kalmasını sağlamaktır. Özellikle yazın dekolte bölgesi ihmal edilir. Güneş kreminizi mutlaka dekolte bölgesine de uygulayın.

KOLLAJEN DESTEGİ ALIN

Cildin elastikiyetini kaybetmesinin nedeni kollajen hücrelerinin yaş ilerledikçe eskisi kadar üretilemiyor olmasıdır. Bağ dokuda kollajen hücresi azaldıkça elastin sentezi de azalır buna bağlı olarak fibroblastlar gevşer, zayıflar ve cilt sarkmaya başlar. Otuzlu yaşlardan sonra kollajen desteği kullanmak, kollajen üretimini tetikleyen bakımlardan faydalanmak ve egzersiz yapmak, dekolte bölgesinin güçlenmesine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.

CİLDİNİZİ VİTAMİNLERLE BESLEYİN

Bedenimizi beslediğimiz gibi cildimizi de kaliteli içeriklerle beslememiz gerekir. A,C,E gibi temel vitaminlerin saf formları, antioksidanlar, asitler, mineraller dekolte bölgesini güçlü tutmak için etkili cilt besinleridir.

MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALARI

■ Kollajen üretimini tetikleyen medikal estetik uygulamaları dekolte bölgesi kırışıklıklarının giderilmesinde son derece etkilidir. Radyofrekans, ultrason, ses dalgaları gibi çeşitli enerjilerin kullanıldığı cihazlı uygulamalar, Fraksiyonel lazer, BBL lazer, Thulium lazer teknolojileri ve mezoterapi uygulamaları alternatifler dekolte gençleştirmede uygulanan tedavilerdir. ■ Altın iğne ile dekolte gençleştirme, somon DNA, kollajen aşıları, nem aşıları, gençlik aşıları, mezobotox, gerektiğinde derin çizgilenmelerde dolgu uygulamaları, altı nokta uygulaması kişinin yaşına ve dekolte bölgesindeki ihtiyaca bağlı olarak doktorlar tarafından uygulanabilecek diğer tedavi yöntemleridir.