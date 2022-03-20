Kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet Rumeli Pastanesi

Ödüllü lezzetleri ile birçok otorite tarafından Türkiye'nin en iyisi seçilen Çeşme'nin simgesi sakızlı dondurmanın doğduğu yer Rumeli Pastanesi lezzet kalitesini kuşaktan kuşağa aktarıyor. Rumeli Pastanesi'nin hikayesi 1922 Mübadelesi'nde 1 yaşındayken Kavala'dan Çeşme'ye göç eden Osman Mersin'in, Cemal ustanın yanında çalışmasıyla başlıyor.

Cemal usta bildiği her şeyi yanında büyüyen Osman Mersin'e öğretmiş. Osman Mersin, eşi Şadiye Mersin ile birlikte 1945'te Şadiye Hanım'ın çeyiz olarak getirdiği masa ve sandalyelerle Rumeli Pastanesi'ni açmış. Büyük dede, arkadaşına ait ufak bir yelkenli ile Sakız Adası'na (Chios) gelir sonra Çeşme'ye yerleşir. Dedeleri deniz yolu ile gelince torun Hüseyin Mersin deniz yolunu simgeleyen logoyu bizzat kendisi çizmiş.

DEDE FORMÜLÜYLE ÜRETİM

Tatlıcı Osman Mersin'in kurduğu Rumeli Pastanesi'nin tüm doğal lezzetlerini Hüseyin Mersin ve eşi Semra Mersin ile birlikte oğulları Ali ve Osman Mersin kardeşler yürütüyor. Bu işi sıfır noktasında bütün kademelerde çalışarak adım adım öğrenek esnaflık ve ahilik geleneğini, kültürünü alarak yetişmişler. Osman Mersin, Cemal ustadan öğrendiği süt kaymağı kıvamındaki Gelato dondurması ile Maraş usulü dövme dondurmayı harmanlayarak Rumeli Pastanesi'ne özgü bir lezzet ortaya çıkarmış. Günümüzde üretim dedenin formülü ile yapılıyor. Hava koşullarından, el değmeden, teknolojiyi kullanarak organik üretim yapıyorlar.

VANİLYA YERİNE SAKIZ

Küçük yerel bir işletme olmasına rağmen bölgenin en büyük üretim kapasitesine sahip üretim tesisi. "Türkiye'nin en iyi 10 dondurmacısı" listesinde yer almanın gurur ve sevincini yaşıyorlar. Hem yemek sepetinde hem n11'de Ege Bölgesi'nin en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip altın rozetle ödüllendirilmiş. Çeşme Çarşısı'nda 1945'ten beri hizmet veren Rumeli Pastanesi'nin meşhur sakızlı dondurmasının doğuş hikayesi şöyle: Tuz-buz ve meyve karışımıyla doğal dondurma imalatı esnasında birgün vanilyasının kalmadığını ve sade dondurmasına katamayacağını anladığında, o günlerde Çeşme'deki evlerde bolca bulunan damla sakızını dünyada ilk kez dondurmada dener ve gerek yerli halk gerekse tatile gelen İstanbullu ve İzmirli müşterileri bu dondurmaya bayılırlar. Böylece damla sakızlı dondurma bu dükkânda doğmuş olur. Mersin, "Dondurmalarımızda kullandığımız karadutu Tire'nin Cambazlı köyünün yaylalarından seçmece topluyoruz. Limonu Çeşme'den, kavunu bizim için özel yetiştirilen Ovacık'tan, taze yaban mersinini Trabzon'dan, Antep fıstığını Gaziantep'ten alıyoruz. Dondurma sütümüzü Söke dağlarında doğal otla beslenen keçilerden sağlıyoruz. Sütlü tatlılarımızda kullandığımız sütümüz ise ithal Jersey ineğinden. Salebimizi Çeşme'nin dağlarından topluyoruz. Reçellerimizi annem Semra Hanım, tamamen ev yapımı olarak, rahmetli ninem Şadiye Mersin'den öğrendiği şekilde yapmaya devam ediyor" dedi. Enfes dondurma çeşitleri, süt tatlıları, damla sakızlı kahvesi, kurabiyeler, lokumu, bir de Kavala kurabiyesini tatmanız şart.

REÇEL VE KURABİYE ANNEDEN

Bütün reçelleri ve kurabiyeleri anneleri yapıyor. O da Şadiye ninelerinden el almış. Keçi sütü ile doğal salep kullanarak sır gibi sakladığı formülle enfes lezzetler ortaya çıkıyor. Günümüzde değişen teknoloji ile daha hızlı üretim laboratuvar koşullarında yapılmakta. Bütün ürünleri laboratuvar ortamında gıda mühendisleri tarafından değerlendirilmekte belgelendirilmektedir. Osman Mersin "Bizler üçüncü kuşak olarak hijyen ve kaliteyi insan sağlığına verilen değeri satandart hale getirdik. Standardizasyon sağladık. Sıfır bakteri, küf ve mayayı yakaladık. Bu konuda çok zorlanmadık laboratuvar sonuçları dedemizin ninemizin formüllerinin içerisinde hiçbir kimyasal olmadığı için organik ve sağlıklı çıkıyor" dedi. Rumeli Pastanesi üretimin de yapıldığı Dalyan yolundaki şubesini müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için düzenledi. Artık daha geniş, ferah yeşillikler içerisinde hizmet verebilecek. Şube sayısı arttığı için üretim hattını büyütmek ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek