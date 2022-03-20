Özel Sağlık’tan kadın sağlığı semineri

Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nagihan Saz, Ramada Plaza By Wyndham çalışanlarına yönelik 'Kadın Sağlığı ve Menopoz' başlıklı bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Her yaşta kadın sağlığının önemine dikkat çeken Op. Dr. Saz, kız çocuklarının ergenliğe ilk girdiği yıllardan menopoz sürecine kadar gerektiğinde uzman hekimlere başvurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

DOĞAL BİR SÜREÇ

Menopozun her kadının yaşamında yer alan önemli bir evre olduğunu kaydeden Op.Dr. Nagihan Saz, "Kadın hayatının belli bir zaman dilimini oluşturan uzun bir süreçtir. Bu süreçte sürekli ilaç tedavisi her zaman gerekli değildir" ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Menopozda kişiye özgü tedavi uygulandığını ifade eden Op. Dr. Nagihan Saz, "Menopoz tedavisinde kişiye özel olarak uygulanan hormon replasman tedavisi, oral veya deri üstüne yapılan bazı medikal uygulamalar ve topikal vajinal uygulamalarla tedavi gerçekleştiriyoruz. Menopoz döneminde sık görülen sıcak basmalarına karşı hafif kıyafetler giymeyi tercih etmek gerekir. Bu dönemde egzersiz, sağlıklı beslenme düzenli check up yaptırmak da çok önemlidir. Menpoz döneminde amacımız kadının hayat kalitesinin düşmemesi için destek sunabilmektir" diye konuştu.