Ünlülerin konseriyle evlendiler

İzmirli genç iş insanı Ali Bozalan ile Egem Şenkardeş İzmir Arena'da gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreniyle yaşamlarını birleştirdi. Yaklaşık bir yıl önce arkadaş ortamında tanışan Dempa Alüminyum'un sahibi Ali Bozalan ile Egem Şenkardeş, 25 Eylül 2021 tarihinde nişan yüzüklerini takarak evliliğe ilk adımını atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 350 davetlinin huzurunda bir ömür mutluluğa "Evet" diyen çiftin nikah tanıklığını, damadın kuzenleri Tayfun Bozalan, Yunus Emre Bozalan ve kız arkadaşı Duygu Eker üstlendi. Yetenekli sanatçı Fikret Dedeoğlu ve Türk pop müziğin güçlü ismi Derya Uluğ'un konserleriyle renklenen görkemli düğün davetinin ardından çift, balayı tatili için Antalya'ya gitti. İzmir Arena ekibi tarafından organize edilen davet, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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