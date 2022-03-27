15. YIL GURURU Ekol’den görkemli kutlama

2007 yılında KBB uzmanı Op. Dr. Mehmet Baz tarafından Ekol Hastanesi olarak kurulan ve geçen zaman içerisinde büyüyerek daha geniş sağlık hizmetleri sunmaya başlayan Ekol Sağlık Grubu, kuruluşunun 15. yılını ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kaya İzmir Thermal & Convention'da kutladı.

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı eşi Figen Baz'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Cenk Eren ve Tepecik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Organizasyona aileleriyle birlikte katılan yaklaşık bin kişi, Cenk Eren'in söylediği şarkılarla dans ederek doyasıya eğlendi.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDULAR

Kutlama buluşmasında ayrıca, Ekol Sağlık Grubu'nda 10 yıl ve üzeri görev yapan hekimler ile çalışanlara, Ekol Hastanesi 2021 yılı hemşirelik hizmetleri eğitim sınavında başarılı olan hemşirelere ve 2021 yılı kariyer.net insana değer ödülünü alan insan kaynakları müdürü ve ekibine teşekkür plaketleri verildi. Törenin ardından Baz ailesi, 15. yılın pastasını çalışanlarıyla birlikte kesti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Baz, "2007 yılında ilk hasta kabulüne başladığımızda İzmir'de tüm KBB ameliyatlarının ve baş boyun cerrahisinin yapılabileceği bir hastane kurma fikri ile yola çıkarak, Türkiye'nin ilk KBB hastanesini İzmir'e kazandırdık. Kısa süre sonra yeni branşlar ekledik. Bu yıl itibari ile 20 branşta genel hastane konseptiyle 100 kişilik uzman hekim kadromuzla sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ekol Hastaneleri'nin bugüne gelmesine katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.